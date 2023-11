A informação e os rumores sobre o que o YouTube preparava acumulavam-se. Inicialmente eram apenas testes para impedir a utilização de bloqueadores de publicidade, mas agora sabe-se que há mesmo uma ação global para acabar com esta utilização no YouTube.

Com um serviço com o YouTube Premium, é natural que a Google procure acabar com os bloqueadores de publicidade neste seu serviço de vídeos. Este é um elemento importante e que ajuda a manter esta oferta gratuita para todos, ao mesmo que garante a monetização para os criadores de conteúdos.

Os testes para bloquear a utilização dos bloqueadores de publicidade começaram há vários meses, aumentando ao longo do tempo, tornando-se mais agressivos. O alerta que surge de forma clara e sempre que um destes mecanismos é usado na plataforma de vídeos da Google.

Agora, ficou claro que este deixou de ser apenas um teste e passou a ser uma defesa da Google, que estará sempre ativa. Segundo informações dadas por um porta-vos da empresa, está em marcha um plano para que os bloqueadores de publicidade passem a permitir anúncios no YouTube.

Todos os que usarem estes mecanismos vão passar a ver uma mensagem no ecrã a alertar para que não devem usar os bloqueadores de publicidade. Além disso, estará ainda disponível informação para poderem altear estes mecanismos para permitir publicidade no YouTube.

Sobre este tema, a Google afirma que o uso de bloqueadores de publicidade viola os termos de serviço da plataforma. Acrescenta ainda que os anúncios apoiam um ecossistema diversificado de criadores em todo o mundo e permitem que milhões acedam ao seu conteúdo favorito no YouTube.

Esta é uma mudança que na verdade era já esperada há mito. Desde sempre que a Google quer eliminar a utilização de bloqueadores de publicidade para garantir uma maior receita no YouTube. Com esta alteração fica claro que este passará a ser problema para alguns utilizadores.