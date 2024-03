MEO, NOS e Vodafone: qual a melhor operadora de Internet fixa em Portugal?

A questão não é nova e todas as operadoras garantem ter a melhor oferta de Internet fixa em Portugal. Claro que este é um título sempre provisório e adaptativo face à oferta presente. A nPerf revelou agora o seu mais recente estudo e mostra qual a melhor operadora de Internet fixa em Portugal, fruto de 138 302 testes de ligações de Internet no país.

A análise abrangente foi realizada entre os dias 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023. Nesta avaliação, a NOS (217 Mb/s) e MEO (213 Mb/s) foram identificados como fornecendo as velocidades fixas de download mais rápidas em Portugal.

Esta velocidade é uma medida da quantidade de dados recebidos do servidor nPerf em um segundo. Valores mais altos indicam conexões mais rápidas. Para ser considerado uma velocidade excelente deve obter-se download superiores a 25 Mb/s, possibilitando atividades como streaming de vídeo em 4K.

Numa comparação internacional, as operadoras nacionais mostraram estar à altura do que e oferecido no resto da Europa. Assim, a velocidade média de download fixo em Portugal (213 Mb/s) superou a de países como o Reino Unido (195 Mb/s), Itália (186 Mb/s) ou Alemanha (113 Mb/s).

Também a latência, que descreve a capacidade de resposta da sua conexão, foi avaliada nesta análise. A latência mais baixa traduz-se numa interação mais imediata com os conteúdos. A latência é medida em milissegundos (ms) e uma excelente latência deverá ser considerada para valores nos 0-30 ms.

Neste ponto, todos os operadores foram avaliados, mas apenas um se destacou nos resultados obtidos. A NOS alcançou a melhor latência (29 ms) em Portugal e assim reforçou a sua presença no ranking dos melhores operadores nacionais.

Por fim, e no que toca à velocidade de upload, temos um destaque e um domínio da MEO. Esta operadora ofereceu aos utilizadores do teste uma velocidade de upload mais rápida em Portugal (101 Mb/s). Velocidades de upload superiores a 10 Mb/s são classificadas como excelentes, permitindo que os assinantes carreguem facilmente vídeos em HD para a Internet.