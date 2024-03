Google prepara a novidade “Satélite SOS” para os seus smartphones Pixel

A Google tem-se assumido como uma fabricante de smartphones com os Pixel. Para além de desenvolver o Android, toma ainda as rédeas no que toca aos equipamentos que mostram o que se consegue tirar destes smartphones. Agora, a gigante das pesquisas prepara a novidade "Satélite SOS" para dar aos seus smartphones Pixel a comunicação por satélite.

Google segue pisadas da Apple

Há algum tempo que as fabricantes de smartphones, como a Apple ou a Huawei, começaram a trazer para os seus equipamentos comunicação via satélite. A ideia é compensar a ausência de sinal das operadoras e auxiliar os utilizadores nos momentos mais complicados e em que precisam de ajuda.

Ainda que outras empresas entendam ser ainda cedo para usar esta tecnologia, a comunicação por satélite está cada vez mais madura e acessível. Assim, há já disponibilidade para fornecer serviços de socorro ou comunicações de emergência onde falha a cobertura de comunicações convencionais.

Ligação SOS via Satélite

A próxima a aderir a esta funcionalidade e suporte aos utilizadores parece ser a Google. Numa atualização recente dos Pixel passou a ser possível ver uma área de nome Satélite SOS, que poderá permitir configurar esta área.

Aliás, isto não é propriamente uma novidade, é uma promessa desde as primeiras versões de teste do Android 14.

Apesar de estar ainda numa fase inicial, este "Satélite SOS" já tem uma área bastante completa acessível a quem tem um Pixel. Aqui encontramos uma breve descrição, uma explicação de como o recurso funciona e dois botões que permitem "Experimentar uma demonstração" ou "Testar o modo real".

Rede Garmin de busca e salvamento

Há também uma descrição do seguro Garmin Search and Rescue com um link que lista os países suportados. A Garmin fornece serviços de resposta a emergências por satélite em mais de 150 países nos sete continentes.

Por agora a Google refere-se sempre aos Pixel dentro do "Satélite SOS", mostrando que deverá ser por agora um exclusivo. Mais tarde, espera-se que seja algo natural e acessível a todos no Android, sendo um serviço de comunicação satélite acessível a todos os smartphones com este sistema.