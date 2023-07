Android 14 vai trazer o envio de SMS por satélite a todos os smartphones

As grandes marcas parecem apostadas em trazer a comunicação por satélite para os seus smartphones. As primeiras ofertas ainda são limitadas e usadas em situações especiais, mas espera-se que evoluam. A Google parece querer trazer uma novidade no Android 14, com a possibilidade de enviar SMS por satélite em todos os smartphones

A Apple e a Huawei foram pioneiras no que toca a comunicações por satélite. A empresa americana trouxe ao iPhone a possibilidade de enviar mensagens de emergência no iPhone, tal como a sua concorrente o fez, mas com o envio de SMS via satélite no Mate 50 e 50 Pro, e depois no P60.

Curiosamente a Samsung acabou por descartar por algum tempo esta possibilidade, por estar ainda limitada. Assim, tudo parece pronto para que seja a Google a assumir o papel de disseminar esta tecnologia e esta capacidade, usando para isso o Android 14.

Satellite SMS, Android 14 — Pixel #TeamPixel (@GooglePixelFC) July 20, 2023

Assim, e do que está a ser revelado, a próxima versão do sistema da Google para smartphones terá uma novidade. No seu interior, junto de muitas outras funcionalidades, estará a capacidade de enviar SMS usando para isso a rede de satélites de um qualquer operador que esteja contratado.

Naturalmente que o Android 14 só por si não terá a capacidade de enviar estas mensagens. Associado a sistema e ao smartphone onde estiver a correr, será necessário que esteja presente o hardware necessário para se ligar à rede de satélite.

SMS Satellite will be added to Android, and requires appropriate hardware, it's up to the manufacturer then



Pixel and Galaxy will be among the first to have it — Pixel #TeamPixel (@GooglePixelFC) July 20, 2023

Outro pormenor importante é que esta capacidade não será limitada e um exclusivo dos Pixel da marca, como a Google já fez no passado. Do que é revelado será acessível aos Pixel, mas a Samsung deverá também oferecer esta capacidade nos seus smartphones.

Se até agora a capacidade de ligação aos satélites, ainda que limitada, já provou ser uma mais-valia, a verdade é que a sua massificação oferecerá ainda muito mais. Espera-se que em breve seja possível complementar as ligações dos operadores com estes serviços de satélite e assim ter uma cobertura totalmente completa.