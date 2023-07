Quando apresentou o Apple Vision Pro, a criadora do iPhone deixou claro que esta proposta precisa de software adaptado e que garanta uma experiência de utilização única. Infelizmente, e como está agora a ser relatado, muito serviços parece não ter um interesse grande em desenvolver propostas para o Apple Vision Pro.

Apesar de estar preparado para dar aos utilizadores uma imersividade única, tanto com a realidade aumentada como com a realidade virtual, os Vison Pro da Apple dependem muito do software. Precisam de ter apps adaptadas e que podem fazer uso de todo o novo "ecrã infinito".

Assim, a Apple terá de apostar em converter as suas propostas, mas ao mesmo tempo parece depender de terceiros. Já tem algumas presenças garantidas, como se viu na sua apresentação, com a presença da Disney em palco, a confirmar o seu compromisso.

Mesmo com esta arma de peso, os Apple Vision Pro podem ter um problema grave quando chegarem ao mercado. Falamos do pouco interesse que os programadores podem ter em desenvolver ou adaptar as suas propostas para esta nova plataforma.

Para mostrar esse possível cenário, Mark Gurman, conhecido por revelar muitas das novidades a Apple, revelou qual será o cenário do Netflix. Este serviço de streaming não pretende desenvolver uma versão dedicada e usará a versão do iPad para correr no Apple Vision Pro. Naturalmente que será uma utilização que sairá prejudicada.

Uma das razões para esta falta de interesse parece estar no próprio Apple Vision Pro. O elevado preço deste equipamento, bem como o número reduzido de unidades que vão ser produzidas torna-o uma proposta pouco interessante para ser monetizada.

Há ainda muito a ser conhecido e avaliado sobre os Apple Vision Pro. Estes óculos de realidade aumentada querem fazer com que os utilizadores possam abandonar os seus mac , mesmo com toda a diferença que vai haver para os utilizadores.