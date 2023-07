Desde que comprou o Twitter que Elon Musk tem procurado mudar esta rede social e até mudar a forma como esta se apresenta. Para além das funcionalidades, já pensou em mudar até o seu nome. Esta ideia parece estar novamente a ganhar forma e mais uma vez Elon Musk pondera mesmo mudar o nome e logótipo da sua rede social Twitter.

O homem mais rico do planeta e que é proprietário do Twitter, Elon Musk, revelou no sábado que está a considerar mudar o nome da marca e logótipo desta rede social. Nas suas palavras, "em breve diremos adeus à marca Twitter e, gradualmente, a todos os pássaros", antes de sugerir que o novo logótipo venha a ser um "X".

A mostrar esta ideia e esta vontade Elon Musk colocou no seu perfil do Twitter um vídeo de um utilizador da plataforma. Este mostra o logótipo atual do Twitter, o conhecido pássaro azul, a ser substituído por um X de forma intermitente. Outra publicação revelava que "se um logótipo X suficientemente bom for postado hoje à noite, vamos colocá-lo no mundo inteiro amanhã".

If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

Elon Musk comprou o Twitter em outubro de 2022, por 44 mil milhões de dólares, cerca de 39 mil milhões de euros. Depois de dar esse passo mudou o nome da empresa para "X Corp" em abril de 2023, e fala de forma recorrente m transformar a sua rede social numa app multifacetada, com serviços financeiros, à semelhança do WeChat na China.

As suas ideias para esta marca X são muitas e abrangem várias áreas do Twitter e de outras das suas empresas. Há algum tempo, e respondendo no Twitter a uma questão de um utilizador, revelou que seria possível aceder ao Twitter a partir do endereço x.com.

A marca X não é nova com Elon Musk, sendo já uma presença desde os seus primeiros tempos tecnólogo e onde criou as suas primeiras propostas de sucesso. X.com era o nome e o site do banco online fundado pelo empresário que mais tarde se tornou o serviço de pagamento online PayPal.

Caso a mudança do nome aconteça, essa alteração chegaria num momento difícil para o Twitter. Elon Musk demitiu cerca de metade da equipa quando assumiu o controlo do Twitter e vê areceita de publicidade caiu há vários meses, sem que surja uma solução viável.