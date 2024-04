TikTok: ByteDance prefere sair dos EUA a ter de vender a sua rede social

Não tem sido simples a presença do TikTok nos EUA. Esta rede social está a ver o governo a opor-se à sua presença no país, acusando-a de ser uma ameaça para a segurança dos EUA. Com uma lei aprovada que quer obrigar à sua venda, a ByteDance veio agora mostrar a sua posição. Revelou que prefere sair dos EUA a ter de vender o TikTok.

Situação do TikTok nos EUA está muito complicada

A decisão está tomada pelos EUA. O TikTok tem de ser separado do governo chinês se quiser permanecer no país. O passo mais lógico para que isso aconteça +e a sua venda a uma empresa local, para assim manter o controlo da informação dos utilizadores e para onde está é enviada.

Claro que esta não é uma situação que agrade à ByteDance, que já adiantou que se irá opor a tudo o que está a ser preparado. A empresa irá lutar nos tribunais para tentar reverter a situação e conseguir manter-se nos EUA, ultrapassando as imposições agora levantadas contra o TikTok.

Este é claramente um cenário difícil de ser conseguido, ainda mais porque estará (supostamente) em causa a segurança nacional dos EUA. A solução parece mais óbvia é mesmo a venda do TikTok, algo que estará a ser preparado de forma indireta, com toda as regras que estão a ser criadas.

ByteDance prefere sair a vender a rede social

A solução que mais parece lógica para a ByteDance é a retirada do TikTok dos EUA. Fontes associadas a este processo já confirmaram que este é mesmo o caminho escolhido caso a solução em tribunal não seja conseguida, ficando assim forçada a venda da rede social.

Esta decisão tem um fator muito simples. Tudo estará baseado no algoritmo do TikTok, que a empresa não quer abrir a terceiros. Este elemento é um dos maiores ativos da ByteDance e como tal esta não pretende abdicar do seu controlo ou sequer da sua partilha.

Os próximos meses vão ser certamente de grande confusão nos tribunais, com a ByteDance a tentar mostrar como é inconstitucional esta decisão, Ainda assim, e como está em causa a segurança nacional dos EUA, de pouco deverá valer esta batalha de argumentos sobre o TikTok.