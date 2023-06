Mais um! Instagram está a trabalhar num chatbot com IA

O Instagram está alegadamente a trabalhar num chatbot de inteligência artificial para as suas mensagens diretas (MD) para uma experiência mais divertida e envolvente. Com o seu próprio chatbot, o Instagram vai poderá juntar-se a empresas como o Snapchat e o Quora.

De acordo com o programador móvel e engenheiro reverso Alessandro Paluzzi, num tweet, o chatbot de IA será capaz de responder às perguntas dos utilizadores e dar conselhos. O utilizador também poderá escolher entre 30 personalidades diferentes. Além disso, Paluzzi refere que o chatbot será algo parecido com o ChatGPT da OpenAI.

De acordo com a captura de ecrã presente no tweet, é possível ver que o chatbot também pode ajudar os utilizadores a escrever mensagens quando conversam com alguém. Outra captura de ecrã mostra que, com a tecla "@", é possível chamar o chatbot numa mensagem direta.

Meta não anunciou quaisquer planos

Paluzzi costuma prever e publicar as funcionalidades futuras da Meta, Instagram, etc. antes de as empresas as anunciarem. No ano passado, ele previu que o Instagram permitiria aos utilizadores responder às histórias com uma imagem ou uma mensagem de voz, uma funcionalidade que ainda não vimos na rede social.

A Meta não anunciou quaisquer planos para integrar um chatbot de IA no Instagram. Ainda assim, o CEO Mark Zuckerberg anunciou que a Meta está a "criar um novo grupo de produtos de alto nível" focado na IA generativa.

Estamos a começar por reunir muitas das equipas que trabalham em IA generativa em toda a empresa num grupo focado na construção de experiências agradáveis em torno desta tecnologia em todos os nossos diferentes produtos.

Disse Zuckerberg, num post no Facebook.

Como agora o Instagram, já antes muitas...

Não é exatamente surpreendente que o Instagram tenha incorporado um chatbot de IA na sua interface, com outras plataformas como o Quora a introduzir o seu próprio chatbot Poe e a incorporar o ChatGPT, que responde às perguntas das pessoas.

O Snapchat também introduziu um chatbot personalizado chamado 'My AI' em Fevereiro. Desenvolvido pelo ChatGPT, o chatbot não foi bem recebido pelos seus utilizadores, que o consideraram uma adição perturbadora e um coletor de dados pessoais.

As pessoas que têm os seus negócios no Instagram já utilizam bots para conversar com os seus clientes. Estes bots podem enviar mensagens de boas-vindas aos utilizadores do Instagram que possam corresponder ao perfil do público-alvo de uma empresa. Também podem conversar com aqueles que enviam mensagens diretamente para a conta da empresa. Estes chatbots do Instagram funcionam 24 horas por dia e podem ter várias conversas em simultâneo.

A curto prazo, vamos concentrar-nos na criação de ferramentas criativas e expressivas. A longo prazo, vamos concentrar-nos no desenvolvimento de personas de IA que possam ajudar as pessoas de várias formas. Estamos a explorar experiências com texto (como o chat no WhatsApp e no Messenger), com imagens (como filtros criativos do Instagram e formatos de anúncios), e com vídeo e experiências multimodais.

Acrescentou Zuckerberg.

