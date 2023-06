A Volvo apresentou o EX30, o seu mais pequeno SUV e um modelo 100% elétrico. Foi concebido para ser seguro e ter a menor pegada de CO2 possível. Pretende tornar a vida das pessoas mais segura, mais cómoda e mais agradável através de tecnologia de ponta e de design escandinavo pensado ao mais ínfimo pormenor. Vamos conhecer o Volvo EX30.

O novo Volvo EX30 já pode ser encomendado Portugal, e vem alargar a gama de automóveis 100% elétricos da marca. Num mercado em crescimento rápido, apresenta-se como mais uma opção da marca num segmento em rápido crescimento onde a marca não estava ainda representada.

Tem o típico design dos elétricos Volvo, com uma frente confiante, um escudo fechado e uma representação digital dos faróis em formato de Martelo de Thor. Está disponível em cinco cores exteriores vibrantes, desde o elegante Cloud Blue até aoo brilhante e expressivo Moss Yellow, este último inspirado nos líquenes que crescem nas rochas ao longo da costa oeste sueca.

A Volvo dá aos clientes a liberdade para escolherem qual a bateria elétrica que melhor se adequa às suas necessidades. O automóvel apresenta três opções de motor e dois tipos de bateria diferentes, o que lhe permite apresentar também um preço de entrada especialmente atrativo.

O EX30 foi também concebido para ser tão seguro como seria de esperar. Contém a mais recente tecnologia de retenção e um design estrutural de referência que cumpre os rigorosos requisitos de segurança internos, concebidos para preparar os automóveis Volvo para vários cenários do mundo real.

A experiência do utilizador é também melhorada com a presença de um ecrã único, com tecnologia Google integrada onde se apresenta a versão mais recente do sistema de infotainment Volvo. O EX30 será o primeiro automóvel da marca sueca a incluir a nova geração Park Pilot Assist.

A App do automóvel contém todos os serviços relevantes relacionados com o mesmo, desde o carregamento até à sua procura num parque de estacionamento movimentado. É possível trancar e abrir as portas remotamente e aquecer o EX30 à distância. Este automóvel também está preparado para receber atualizações de software remotas (OTA) que farão com que vá ficando melhor ao longo do tempo.

O preço da versão base (EX30 Single Motor Core) em Portugal será de 37.900€. A Volvo oferece 5 anos de manutenção programada incluída. A abertura de encomendas acontece agora e o início de produção será no final do ano. A Volvo prevê entregar as primeiras unidades a clientes no início de 2024.

Volvo EX30