Combustíveis: Gasolina vai subir e gasóleo vai descer! Saiba quanto…

É a última sexta-feira do ano e, como todas as sextas-feiras, já se conhecem as previsões dos preços dos combustíveis para a próxima semana. Em 2024 o preço da gasolina vai subir e o preço gasóleo vai descer. Saiba quanto...

Combustíveis: gasóleo desce três cêntimos e gasolina sobre 0,5 cêntimos

De acordo com a SIC, o preço do litro do gasóleo deve descer três cêntimos por litro na próxima semana. Já o preço do litro de gasolina deve aumentar 0,5 cêntimos.

Onde atestar o depósito e pagar menos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis (gasóleo e gasolina) praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Nesta última semana do ano, os combustíveis registaram a primeira subida de preço desde outubro, segundo dados da Direção Geral de Energia e Geologia.

De acordo com os cálculos divulgados esta quinta-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o preço médio semanal da gasolina aumentou 1,3% esta semana e o do gasóleo subiu 1,9%.