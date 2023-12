Como ler códigos QR no Windows?

Apesar de serem uma forma de aceder a conteúdos mais portátil, os códigos QR não são exclusivos dos smartphones, pelo que também é possível lê-los a partir de um PC com Windows. Veja como fazê-lo!

Normalmente, utilizamos os códigos QR para, através do smartphone, aceder a e-mails, questionários, números de telefone, websites e links vários. Embora seja a mais comum, esta não é a única forma de os ler.

De facto, podemos recorrer ao nosso Windows, no PC, para ler os que aparecerem, de forma igualmente eficaz.

Ler códigos QR com a Câmara do Windows

Assim como fazemos no smartphone, é possível utilizar a Câmara do Windows (10 e 11) para ler códigos QR. Para isso, basta seguir estes passos:

Clique na lupa , do lado esquerdo da barra de tarefas, ou pressione Win + S , para abrir a pesquisa.

, do lado esquerdo da barra de tarefas, ou pressione , para abrir a pesquisa. Pesquise por Câmara e selecione-a.

e selecione-a. Uma vez com a Câmara aberta, selecione a opção Digitalizar código de barras (do lado direito, conforme a imagem abaixo).

(do lado direito, conforme a imagem abaixo). Posicione o código que pretende ler em frente à câmara do seu PC e espere até surgir um link no fundo da página.

Ler códigos QR a partir de uma imagem no Windows

Embora funcione como no smartphone, a câmara do Windows não lê códigos QR que estejam em imagens no próprio PC. Assim sendo, uma das alternativas é recorrer a um website ou aplicação. Neste caso, vamos usar algo que não precisa de ser instalado.

Faça o download da imagem com o código que pretende ler.

Aceda ao ScanQR.

Na caixa onde diz "Select QR Image", clique em Drag & Drop or Browse .

. Selecione a imagem com o código QR que quer ler a partir da pasta onde o guardou, no primeiro passo.

Depois de carregar a imagem, o website vai mostrar, de imediato, o link que lhe corresponde.

Clique em Copy Results e cole onde quiser abri-lo.

A partir de agora, poderá ler os códigos QR sem recorrer, necessariamente, à câmara do smartphone, usando o seu PC Windows.

