Windows 11 já passou a barreira dos 400 milhões de utilizadores mensais ativos

O Windows 11 é atualmente o sistema operativo da Microsoft que mais parece interessar aos utilizadores. Este tem crescido de forma muito rápida, ainda que com todas as limitações existentes para a sua instalação. Os números de adoção crescem e a nova informação interna da Microsoft mostra isso mesmo.

Mais de 400 milhões de utilizadores mensais ativos

Foi há 2 anos que a Microsoft colocou no mercado o Windows 11. Este é o seu novo sistema operativo e a proposta que a gigante do software quer que seja adotada por todos. Este sistema tem muitas mudanças, que com o tempo acabaram por se mostrar lógicas e ajustadas às necessidades dos utilizadores.

Tal como a versão anterior, também o Windows 11 é uma atualização gratuita, o que acabou por acelerar a sua adoção. Segundo informações internas da Microsoft, este sistema tem já mais de 400 milhões de utilizadores mensais ativos, representando um novo máximo para esta proposta.

Este valor mostra-se como muito acima do que a Microsoft esperaria, ainda que esteja abaixo do que o Windows 10 conseguiu no mesmo período. Há que contar com os requisitos de hardware mais exigentes que esta versão tem face à anterior da Microsoft, afastando muitos utilizadores.

Futuro do Windows 11 já foi definido pela Microsoft

O futuro deste sistema parece também traçado pela Microsoft. A gigante do software espera que esta sua proposta cresça durante os próximos meses e atinja a barreira dos 500 milhões de utilizadores mensais ativos já durante o ano de 2024, sem especificar uma data precisa.

Há ainda que contar com a chegada de uma atualização importante que estará a ser preparada pela Microsoft. Ainda sem uma confirmação oficial, tudo aponta para ser em 2024 que a Microsoft dará a conhecer esta novidade, tornando-a acessíveis mais tarde, nos mesmos moldes que o sistema atual.

A marca dos 400 milhões de utilizadores mensais ativos é importante para a Microsoft e os seus utilizadores. Mostra bem como este é aceite e cada vez presente nos PCs, quer dos novos, quer dos que fizeram a atualização para esta versão.