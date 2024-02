Microsoft Edge para Android também está a receber suporte para extensões

As extensões mudaram a forma como usamos os browsers, aparentemente não apenas no desktop, mas também no Android. Cada vez mais browsers ganham suporte para estes extras e agora há um novo que o trouxe silenciosamente. Falamos do Edge da Microsoft que recebe suporte para extensões.

Edge para Android recebe uma novidade de peso

Foi no final do ano passado que a Mozilla anunciou a chegada de forma massiva das extensões ao Firefox para o Android. Esta mudança vem mudar o que este browser oferece aos utilizadores e torna-o mais interessante, em especial pelo que estes extras trazem.

Agora, e de forma completamente silenciosa, a Microsoft deu o mesmo passo com o Edge. A versão dedicada ao Android deste browser tem já presente a possibilidade de usar as extensões, da mesma forma que é possível fazer na versão dedicada ao desktop.

It will be possible to install extensions in Edge for Android!:https://t.co/18lG5nYyad pic.twitter.com/Sj744tPo6z — Leopeva64 (@Leopeva64) January 31, 2024

Extensões podem ser usadas em breve

Por enquanto esta disponibilização está ainda limitada à versão de testes do Edge. Falamos da versão Canary, dedicada aos desenvolvimentos iniciais, onde a flag que a ativa está já disponível. Basta mudar esta opção e a lista de extensões fica disponível para ser instalada.

A lista ainda não é muito completa, mas tem já presentes alguns nomes que todos vão querer usar. Assim, e por agora, temos disponíveis as seguintes extensões: "Dark Reader", "Global Speed" e "uBlock Origin". Há ainda uma página “Extensions Beta” no Edge para Android, que pode ser no seguinte endereço: edge://extensions.

This new flag is available in the latest Edge Canary build for Android, more screenshots: pic.twitter.com/JdgEjmlDjL — Leopeva64 (@Leopeva64) January 31, 2024

Microsoft não anunciou a chegada desta novidade

Sem uma data prevista para a chegada das extensões, especula-se que estas vão ficar acessíveis no Edge para o Android em março deste ano. A Microsoft deverá terminar estes desenvolvimentos e fazer escalar esta novidade nas versões de testes, cada vez mais próximo da produção.

Este é um passo importante para a Microsoft, que aparentemente bate a Google neste ponto. O Chrome ainda não tem nada disponível neste campo e o Edge recebe agora esta novidade. As extensões, mesmo não sendo essenciais, trazem muito ao browser e melhora a sua utilização.