DXOMARK: Galaxy S24 domina com o melhor ecrã mas não convence na fotografia

Apresentado há alguns dias, o Samsung chega agora aos utilizadores que escolheram este como o seu novo smartphone. Com muitas novas tecnologias em várias áreas, este smartphone foi agora avaliado pela DXOMARK em 2 pontos fundamentais. Falamos do ecrã, onde se destaca, e da fotografia, de onde se esperava mais.

A avaliação da DXOMARK é sempre um marca que as marcas querem ver presentes nos seus smartphones. A Samsung segue esta filosofia e agora viu o seu novo Galaxy S24 ser avaliado, estando ficado para já em 2 pontos. Falamos do ecrã e das câmaras, que a marca destacou na sua apresentação.

O melhor ecrã do mercado segundo a DXOMARK

O ecrã do S24 é algo que se destaca de imediato e que já foi destacado em situações anteriores. Este tem uma resistência acima do normal e uma capacidade anti-reflexo que deixa a concorrência muito longe. Em termos de pontos positivos do ecrã deste smartphone, a DXOMARK destaca os seguintes pontos.

Boa legibilidade sob luz solar graças a um pico de brilho muito alto

Melhor gestão dos reflexos da tela, graças à avançada tecnologia de vidro

Reprodução de cores precisa na maioria dos ambientes de iluminação

Excelente gestão de incompatibilidades de quadros ao assistir todos os tipos de vídeos ou jogar videogames

Tal como outro qualquer smartphone, este Samsung tem ainda alguns pontos a serem revistos e melhorados. Assim, a DXOMARK aponta como pontos menos positivos neste Galaxy o seguinte.

Níveis de brilho excessivamente altos no desempenho de vídeo

Falta de brilho e detalhes na iluminação do ambiente interno

Má gestão de toques involuntários

Câmara do Samsung Galaxy S24 não convence

A fotografia é outro elemento que a Samsung destacou quando revelou o Galaxy S24. Esta segue a filosofia do modelo anterior, procurando melhorar o que já era proposto. Ainda assim, a DXOMARK deu a este smartphone uma classificação que fica aquém do esperado. Neste campo, os pontos a destacar são os seguintes.

Brilho vivido e agradável em todas as condições para fotos e vídeos quando visualizados em tela HDR

Exposição precisa do alvo até pouca luz na foto

Balanço de branco neutro e renderização de cores precisa na maioria dos cenários de teste para foto, zoom e vídeo

Bons detalhes sob luz forte

Ruído bem controlado sob luz forte para fotos e vídeos

Estabilização de vídeo eficaz

Em termos de pontos menos positivos, há alguns que se destacam e não por serem de qualidade. A avaliação feita revelou como pontos a melhorar na fotografia do S24 o seguinte.

Ruído, principalmente nas áreas de sombra e nos cantos do quadro na foto

Ruído em vídeo com pouca luz

A profundidade de campo baixa resulta em assuntos de fundo fora de foco em fotos de grupo

Atraso percetível entre pressionar o obturador e capturar sob diversas condições de teste

Instabilidades de exposição e equilíbrio de branco em fotos e vídeos

O foco do vídeo demora para reagir

Perda de detalhes finos com pouca luz

Face aos resultados da DXOMARK, esperava-se mais do Galaxy S24 e da Samsung. O ecrã deste smartphone é algo que se destaca de imediato. Quanto à fotografia, e com base no que no passado a Samsung mostrou nos seus smartphones, esperava-se muito mais.