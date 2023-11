Xiaomi 14 atinge recorde de 1,44 milhões de unidades vendidas em 10 dias

A Xiaomi é uma marca muito conhecida e acarinhada entre os consumidores de tecnologia, tendo no seu catálogo produtos bastante poderosos e a preços muito interessantes. E as últimas informações mostram que o modelo Xiaomi 14 já atingiu um novo recorde ao conseguir vender 1,44 milhões de unidades em 10 dias na China.

Xiaomi 14 vende 1,44 milhões de unidades em 10 dias

A Xiaomi é uma marca chinesa já muito popular no mercado mundial e tem agora muitos motivos para festejar. De acordo com as mais recentes informações vindas de fontes da indústria, o recém anunciado Xiaomi 14 conseguiu bater o recorde e vendeu 1,44 milhões de unidades em apenas 10 dias. Relembramos que, para já, o modelo foi lançado no mercado Chinês, devendo chegar às lojas internacionais no início do próximo ano de 2024.

A informação foi revelada pelo popular leaker Ice Universe na sua conta da rede social X.

Mas as boas notícias não são apenas este recorde para a empresa chinesa, como é também um marco importante para o mercado de smartphones baseados no sistema operativo Android. Embora o Android seja o SO mais utilizado nos smartphones em todo o mundo, esta conquista é muito bem vinda no segmento dos equipamentos com sistema da Google, ainda para mais quando falamos de uma marca chinesa, o que demonstra que a China continua a apostar forte nas marcas locais.

Como breve resumo, o Xiaomi 14 Pro conta com um ecrã OLED LTPO de 6,73 polegadas e resolução de 3.200 x 1.440 pixels a 120 Hz. Quanto ao SoC, este fica a cargo do poderoso Snapdragon 8 Gen 3 que pode ter até 16 GB de memória RAM LPDDR5X e com 1 TB de armazenamento. Já a bateria tem uma capacidade de 4.880 mAh, com carregamento rápido de 120W e 50W sem fio.