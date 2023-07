O Nearby Share foi a solução que a Google encontrou para partilhar ficheiros e outros conteúdos no Android. Este está a ser desenvolvido de forma constante e agora traz uma novidade. Para todos os problemas de ligação, surge agora um simples código QR para ajudar a ligar os smartphones.

Apesar de haver já muitas opções no mercado para partilhar ficheiros e conteúdos no Android, a Google resolveu apostar no Nearby Share. Esta sua proposta tem evoluído e melhorado, com novidades frequentes, que trazem novas funcionalidades aos smartphones.

Agora, e do que foi revelado, a Google está a preparar uma melhoria importante para este seu serviço. Para eliminar todas as situações de problemas de emparelhamento entre os smartphones Android, passará a haver uma nova forma de ligação, recorrendo apenas a um código QR.

Esta nova solução foi preparada para ser a alternativa final para todos os problemas. Com a utilização do Bluetooth e do Wi-Fi este serviço rapidamente consegue interligar os dispositivos, mas por vezes surgem situações anómalas. A Google recomendava nestes casos rever as configurações e aproximar os smartphones.

Com a nova opção isso deixa de ser desnecessário e passa a ser simples fazer a ligação. Bastará que um dos smartphones leia o código apresentado por quem quer partilhar os ficheiros ou outros conteúdos para que de imediato tudo seja tratado.

Nearby share will allow you to connect to other devices by scanning a QR code to share files. #Android #Google pic.twitter.com/GnzTz40spF — AssembleDebug (@AssembleDebug) June 28, 2023

Esta opção tinha já sido detetada há algumas semanas, tendo agora continuado a ser desenvolvida. A Google deverá lançar esta novidade do Nearby Share em breve, numa simples atualização da app Google Play Services. É por aqui que todas as novidades são lançadas e apresentadas ao público.

Esta é uma novidade importante, para garantir que o Nearby Share do Android é simples e rápido de usar. Este serviço da Google quer-se que seja muito intuitivo e que os utilizadores não tenham qualquer problema em fazer a partilha de ficheiros e outros conteúdos.