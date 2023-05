Há várias versões que a Google aposta na privacidade e no Android 14 a marca parece não abrandar nesta área. Há novidades que estão a chegar neste campo e que muito poucos esperavam que fosse a aposta da Google. Veja onde a marca quer agora garantir a privacidade.

Ainda mais privacidade no Android 14

Muitas vezes partilhamos capturas de ecrã ou gravações desta área de forma natural e sem qualquer filtro. Aqui circula muita informação que é sensível e que não podemos nestas situações controlar ou limitar o que é visto por terceiros fora do smartphone do utilizador.

Para acabar com estas situações menos normais e que podem revelar mais do que o pretendido, a Google resolveu tomar medidas no Android 14. Focou-se na gravação do ecrã, que passa a ter uma camada de privacidade que pode ser ativada a qualquer momento.

Hands-on: I finally got this fully working, so here's a full demo of Android 14's new partial screen recording feature.



This feature lets you record a single app without any System UI elements or notifications appearing in the video!



(Resulting video in the follow-up reply.) pic.twitter.com/T7cCFJK13N — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 19, 2023

Gravação de ecrã sem dados sensíveis

Esta melhoria agora descoberta divide-se em duas áreas importantes. A primeira é para impedir que qualquer app que mostremos seja gravada e assim seja mantida um nível de privacidade acima do normal e que dá uma proteção aos utilizadores.

Ao colocar a gravar o ecrã, o utilizador vai poder controlar. Poderá escolher se pretende que toda a informação presente seja guardada ou se, por outro lado, existem limites. Estes podem ser aplicados a qualquer app, sendo apenas esta a que é gravada pelo Android 14.

And here's the resulting partial screen recording. The video doesn't show the status bar or any notifications I got.



A useful feature to have when you need to screen record something to share with others! pic.twitter.com/mTDri6UOIh — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 19, 2023

Google quer a segurança dos utilizadores

Num segundo nível, e este provavelmente ainda mais importante para a Google, o utilizador consegue garantir que todas as notificações sejam escondidas. Estas mesmo que sejam mostradas, ficam fora do vídeo gravado e assim privadas para o utilizador, longe de olhares alheios.

Este é mais um exemplo dos níveis de privacidade que a Google quer atingir com o Android 14. Podem parecer mínimos para muitos, mas na verdade revelam-se importantes e são a garantida de que apenas a informação necessária é passada para fora do equipamento do utilizador.