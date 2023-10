Uma das maiores queixas dos utilizadores do Android é mesmo a falta de suporte e de atualizações deste sistema nos seus smartphones. Na maioria, a culta desta situação é dos fabricantes, mas a Google deve dar o exemplo. Assim, e com o novo Pixel 8 tudo muda, com este smartphone a receber 7 anos de atualizações e novas versões do Android.

Mesmo sendo um tema sensível, as atualizações do Android têm estado a ser melhoradas nos últimos anos. Algumas marcas assumiram o compromisso de aumentar a vida útil dos seus smartphones e aumentaram as atualizações disponíveis, quer do SO, quer de segurança.

Ainda assim, e como peça central do Android, esperava-se mais da Google. Os seus Pixel até agora tinham até agora 4 anos de novas versões do Android e mais 2 de correções de segurança que a gigante das pesquisas garantia para estes seus equipamentos.

Com a chegada do Pixel 8, do seu SoC Tensor G3 e do Android 14, este cenário muda e a Google assume o papel de marca que mais atualizações oferece no universo Android. Como revelou no seu evento na passada 4.ª feira, estes novos smartphone vão ter atualizações até 2030.

Esta data apresentada significa que estes equipamentos vão ter garantidas atualizações do Android durante os próximos 7 anos. Ao mesmo tempo, e durante esses mesmos 7 anos, a Google garantirá as normais atualizações de segurança e de novas funcionalidades nos seus novos smartphones.

Ao mesmo tempo que a Google consegue assumir o topo desta lista no Android, ameaça também o domínio que desde sempre foi da Apple. Apesar de não ter um período de atualizações identificado, a marca de Cupertino normalmente oferece 6 anos de atualizações, que no caso dos iPhone 6S e 6S Plus se estendeu por 7 anos.

Esta é uma mudança muito positiva da Google para os seus Pixel e que muitos fabricantes Android deviam seguir. Algumas marcas já assumiram esse compromisso e espera-se que muitas mais sigam o mesmo caminho, para oferecer ainda mais aos utilizadores e manter os seus smartphones atualizados e livres de problemas.