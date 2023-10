O Pixel 8 da Google jÃ¡ chegou a Portugal e o Pplware jÃ¡ o experimentou

Os smartphones Pixel sempre foram o que de melhor a Google teve para oferecer ao universo Android. A cada ano melhoram em vários níveis e tornam-se mais interessantes. Com a sua chegada a Portugal tudo muda! O Pplware já experimentou esta máquina e revela tudo para que descubram o que os Pixel 8 vão trazer para o nosso país.

Conheça o novo Pixel 8 da Google

Há muitos anos que se esperava que a Google trouxesse para Portugal os seus smartphones. A gigante das pesquisas adiava este momento, que agora se concretizou. Os novos Pixel 8 e 8 Pro estão finalmente disponíveis no nosso país, bem como o Pixel Watch 2 e os novos Pixel Buds Pro.

Estes novos smartphones aprimoram tudo o que a Google tem criado ao longo dos anos, juntando o que de melhor existe no campo do hardware com tudo o que o software consegue já oferecer.

A somar a isso, e mostrando a inovação que a Google consegue criar, o Pixel 8 traz uma componente única de IA. Vamos assim poder usar esta novidade para traduzir texto, para criar e melhorar as nossas imagens e muito mais.

A fotografia dá um passo de gigante

No que toca à fotografia, uma área cada vez mais importante e interessante para os consumidores, a Google volta a apostar forte. Temos assim novas câmaras, que ficam alojadas numa área dedicada que mesmo sendo saliente, não destoa no design destes smartphones.

Claro que neste campo entra também a IA, para elevar a qualidade das fotografias e como podemos obter o melhor. Não produz imagens que não existem e eleva ainda mais o que é possível obter no que toca ao seu realismo.

No campo do hardware, temos a presença do SoC da Google, o novo Tensor G3. Este consegue manter o desempenho, ao mesmo tempo que se dedica a trazer a IA para este smartphone, dentro de todas as suas novas funcionalidades.

Um smartphone repleto de IA e de software

Toda a inteligência deste smartphone passa pelo Tensor G3, o que obriga a que este esteja preparado para estas tarefas. A Google foi ainda mais longe e a sua IA está presente dentro deste SoC, pelo que todas as funcionalidades surgem de forma natural.

O ecrã destes smartphones foi também melhorado, com maior imersividade e ainda mais brilho. Há ainda a possibilidade de medir a temperatura de qualquer objeto. Mais, a Google quer que os Pixel 8 possam medir a temperatura de uma pessoa e assim avaliar a sua saúde.

Em termos de bateria, os Pixel 8 oferecem ao utilizador 4950 mAh no modelo Pro e 4485 mAh no modelo base. Estas são suficientes para garantir pelo menos 1 dia de funcionamento, com todas as funcionalidades únicas deste smartphone.

Sim, já o podemos comprar em Portugal

Em termos de design, este novo smartphone, nas suas duas versões, segue a linha do que os modelos anteriores já traziam. Ainda assim, este é refinado e está mais interessante, sendo apresentado em 3 cores, desde as mais clássicas até às mais atrativas.

O Pixel 8 é certamente o que a Google consegue oferece de melhor no campo dos smartphones e em especial no que toca ao Android. Com a nova linha de atualizações, que traz para estes modelos 7 anos de novas versões e correções de segurança, tudo fica ainda mais interessante.

É importante ver como a Google volta a apostar em Portugal e traz para o nosso país os seus produtos. Depois de muitos anos a pedir estes equipamentos, o nosso país pode finalmente comprá-los, bem como aos novos Pixel Watch 2 e Pixel Buds Pro.

Pixel 8 - Galeria de imagens