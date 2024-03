Que iPhone escolhem todos os que migram do Android para o ecossistema Apple?

É sempre interessante avaliar os ciclos de migração entre o iPhone e o Android. Os utilizadores não são 100% fieis e mudam com muita frequência de dispositivo, alternando entre o iPhone da Apple e os smartphones de fabricantes Android. Agora surge informação que mostra qual o iPhone escolhem os migram do Android para o ecossistema da Apple.

O iPhone mais escolhido por quem vem do Android

Foi há muito pouco tempo que mostramos como se mantém a fidelidade dos utilizadores no mercado dos smartphones. A mudança é algo normal e todos os anos muitos optam por mudar do iPhone para o Android ou o oposto. Os dados mais recentes mostram que este é um processo que parece ter abrandado.

Agora, e da mesma fonte de dado, surge a informação sobre o iPhone de eleição para todos os que mudam do Android para o ecossistema da Apple. Não existe um modelo definido para este processo, sendo a escolha alargada a vários modelos, mas alguns destacam-se de imediato.

Os dados mais recentes do CIRP mostram uma realidade que todos conhecem e sabem que existe. A diferença é que materializa a informação e declara que os modelos do smartphone da Apple mais escolhidos para quem vem do Android foram, em 2023, o iPhone 14 e o modelo Plus, sendo a opção para 26% dos que passam dos fabricantes associados à Google para a Apple.

A razão da escolha do smartphone da Apple

Logo a seguir, a escolha parece cair no iPhone 14 Pro/Max, representando a opção de compra de 25% dos que vêm do Android. Em geral, aqueles que vêm do lado do Google não estão tão interessados ​​em comprar o que há de melhor e mais recente da Apple em comparação com os utilizadores já existentes do iOS.

Curiosamente, e ao compararmos com os utilizadores que já estão no iOS, a mudança do lado do Android os números revelam muito. Há duas vezes mais utilizadores a escolher um iPhone SE ou iPhone 12 em 2023.

A CIRP acredita que, como muitos dos que vêm do Android costumavam ter dispositivos mais baratos, a escolha de um iPhone pode ser uma combinação melhor para os seus orçamentos de smartphones. Além disso, os utilizadores do Android que exploram o universo iOS, podem não sentir a necessidade de obter o melhor e mais recente iPhone com os recursos mais recentes.