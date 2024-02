Concelho de Famalicão bate novo recorde de exportações e contraria números nacionais 

O concelho de Vila Nova de Famalicão registou, em 2023, o maior volume de exportações de sempre, consolidando a sua posição como o mais exportador da região Norte e o terceiro mais exportador do país, logo a seguir a Lisboa e Palmela.

Os números do comércio internacional de Portugal em 2023 foram recentemente divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), confirmando Vila Nova de Famalicão como uma das maiores e mais pujantes economias do país.

De acordo com os números provisórios do INE, Famalicão regista, pela primeira vez, um saldo da balança comercial superior a mil milhões de euros (1048), resultado da diferença entre as exportações (2782 milhões de euros) e as importações (1734 milhões de euros).

Valores que representam uma subida na ordem dos 4,2% face a 2022 - ano em que o concelho registou um volume de exportações de 2616 milhões de euros – e que contrariam o contexto nacional marcado pela descida das exportações.

De ressalvar, ainda, a diminuição das importações no concelho - em 2022, Famalicão registou 1789 milhões de euros – e o facto de Famalicão continuar a ser o segundo concelho do país que mais contribui para o saldo da balança comercial nacional.

O autarca famalicense fala em "números que orgulham, que reforçam a posição do concelho enquanto motor de desenvolvimento do país e que dão ainda mais força ao título que ostentamos neste ano de 2024 de Região Empreendedora Europeia".

Somos um território fértil que cresce a cada ano que passa com a força das nossas gentes e dos nossos agentes económicos, mas que cresce também com as políticas de apoio à atividade empresarial e empreendedorismo promovidas pela autarquia.

Assegura Mário Passos.