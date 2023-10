Como parte da sua política de procura de novas séries, a Netflix tem vindo, desde há algum tempo, a resgatar séries que falharam noutras plataformas. A empresa pretende fazer do mundo do streaming um monopólio.

Longe vão os tempos em que a Netflix lançava séries como ninguém e investia milhões de dólares na geração de conteúdos com os quais, a certa altura, tentava chegar a todo o tipo de público.

Esta política deu à plataforma uma certa reputação de dar prioridade à quantidade em detrimento da qualidade, mas a verdade é que não faltaram êxitos como "Stranger Things", "The Crown", ou "The Squid Game".

E a verdade é que concorrentes como o HBO Max, Disney+ e Prime Video, completamente novos, foram modelados a pensar na gigante.

Setor do streaming baixa o rendimento

Desde o início do ano passado, temos vindo a assistir a uma diminuição do crescimento constante do setor do streaming. A primeira a fazer soar o alarme foi a HBO Max, que reduziu o seu catálogo e as suas plataformas. Quase todos os outros aumentaram os seus preços e, no caso do Disney+ e da Netflix, implementaram medidas para evitar a partilha de contas.

Netflix aumenta o número de séries e filmes do catálogo da Warner

A Netflix tem vindo a resgatar séries que não deram certo noutras plataformas. É o caso de um dos seus mais recentes sucessos, "Suits" (da USA Network), ou a também recente "Ballers" (da HBO). A Warner precisa desesperadamente de uma injeção de dinheiro, e o facto de a Netflix estar a procurar séries no seu catálogo beneficia-a bastante.

Isto não implica exclusividade, porque em muitos casos as produções ainda estão disponíveis nas suas plataformas originais. Mas os conteúdos continuam a chegar, dando à Netflix uma força e um prestígio ao seu catálogo que não tinha antes.

A Warner precisa do dinheiro e a Netflix tem os subscritores para conseguir audiências muito mais vastas para estas séries.

Disse Alicia Reese, após a última declaração aos acionistas.

Segundo a Netflix, a plataforma gastou 13 mil milhões de dólares em conteúdos em 2023, um montante que aumentará para 17 mil milhões em 2024. Estes valores incluem o licenciamento de conteúdos de terceiros, que deverá tornar-se cada vez mais abundante e agressivo. A Netflix pode tornar-se uma plataforma única onde estão "todas as séries".

