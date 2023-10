A Netflix vai organizar o seu primeiro evento desportivo em direto com pilotos de F1

A Netflix vai organizar a sua própria competição desportiva com atletas de topo de Fórmula 1 e golfe.

A Netflix não tem caído nas graças dos utilizadores, que veem os preços a subir e as regalias (ainda que não oficiais) a descer. Depois dos videojogos, a Netflix vai virar-se para o desporto, com a The Netflix Cup.

A competição será o primeiro evento desportivo que a Netflix transmitirá em direto, a partir da plataforma de streaming de vídeo, e consistirá numa competição de golfe, um torneio de match play no Wynn Golf Club, em Las Vegas.

Ainda que esteja a começar nestas aventuras, a Netflix quer apostar em atletas de topo. Mais concretamente, a plataforma reunirá quatro pilotos de Fórmula 1 e quatro jogadores de golfe do PGA Tour.

Os pilotos serão Alex Albon (Williams Racing), Pierre Gasly (BWT Alpine F1 Team), Lando Norris (McLaren Racing) e o Carlos Sainz Jr (Scuderia Ferrari). Os jogadores de golfe serão Rickie Fowler, Max Homa, Collin Morikawa e Justin Thomas.

Os atletas serão divididos em pares, com um atleta de cada modalidade por equipa. Todos jogarão uma partida de oito buracos e os dois melhores pares avançarão para o buraco final.

Estamos entusiasmados por ver como as nossas séries desportivas aumentaram os fãs de ligas e competições desportivas em todo o mundo. A The Netflix Cup levará essa energia para o próximo nível com estrelas globais de dois êxitos populares a competir no nosso primeiro evento desportivo em direto.

Partilhou Gabe Spitzer, vice-presidente de desportos não ficcionais da Netflix, num comunicado de imprensa.

A The Netflix Cup será transmitida em direto a partir da Netflix, no dia 14 de novembro, e servirá para dar início à semana de abertura do Grande Prémio de Fórmula 1 Heineken Silver Las Vegas, que acontece de 16 a 19 de novembro. Este reunirá as estrelas de duas das séries desportivas mais populares da Netflix: Formula 1: Drive to Survive e Full Swing.