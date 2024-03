Cérebro dos seres humanos está a ficar maior! Será boa notícia?

O cérebro é o principal componente do sistema nervoso central. Desempenha um papel crucial no controlo das funções corporais, no processamento de informações sensoriais, no pensamento, na memória, nas emoções e em muitas outras funções cognitivas e comportamentais. Segundo uma investigação, o cérebro dos seres humanos está a ficar maior.

Cérebro humano maior pode reduzir demências

O estudo da University of California Davis Health revela que o cérebro humano está a ficar maior. Tal evidência poderá levar a um aumento da reserva cerebral, reduzindo potencialmente o risco global de demências relacionadas com a idade.

Segundo foi revelado, os participantes na investigação nascidos na década de 1970 tinham 6,6% mais volume cerebral e quase 15% mais área de superfície cerebral do que os nascidos na década de 1930.

Charles DeCarli, o primeiro autor do estudo publicado na revista Jama Neurology, revela que...

A década em que se nasce parece influenciar o tamanho do cérebro e, potencialmente, a saúde cerebral a longo prazo a genética desempenha um papel importante na determinação do tamanho do cérebro”, mas os resultados do estudo indicam que as influências externas, como fatores de saúde, sociais, culturais e educacionais, também podem ter influência

Os investigadores descobriram que estruturas cerebrais como a substância branca, a substância cinzenta e o hipocampo (uma região do cérebro envolvida na aprendizagem e na memória) também aumentaram de tamanho quando compararam os participantes nascidos na década de 1930 com os nascidos em 1970.

O estudo do cérebro contou com 3.226 participantes (53% mulheres, 47% homens) com uma idade média de cerca de 57 anos na altura da ressonância magnética.