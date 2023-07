Portugal está a escapar à onda de calor que está a deixar países perto dos 50 ºC

Contrariamente a Portugal, que vai manter as temperaturas normais para a época, Itália viu-se obrigada a emitir um alerta de "calor extremo", pelas previsões de 48 °C.

O governo italiano emitiu um alerta aos cidadãos, de modo a que tomem precauções extremas, devido à nova vaga de calor que está a assolar o país. A informação coloca, pelo menos, 16 cidades italianas sob avido vermelho, este domingo, devido às temperaturas extremas.

Como é costume nestes situações, as autoridades aconselham os cidadãos a evitar a exposição direta ao sol, durante o dia, bem como a ter especial cuidado com as pessoas mais vulneráveis, nomeadamente, idosos.

Segundo a Euronews, as regiões mais afetadas incluem Roma, Florença e Bolonha.

Além das cidades italianas, também Espanha está a registar temperaturas que "facilitam a propagação de incêndios florestais". Aliás, na ilha de La Palma do país vizinho, a onda de calor extremo resultou num incêndio que já queimou 4.500 hectares de área e destruiu, pelo menos, 13 habitações. Apesar de terem sido retiradas 4.000 pessoas da área, não foram registados feridos.

E como estamos em termos de calor, em Portugal?

Por cá, o cenário não coincide com o do sul Europa, que está a ser vítima da massa de ar quente e de consequentes temperaturas muito altas. Apesar de termos tido dias de sol abrasador, a verdade é que, no nosso caso, a influência do Atlântico tem trazido nebulosidade, descida de temperaturas e chuva.

Contudo, as coisas vão melhorar, este domingo e segunda-feira, com o regresso do calor - sem extremos e dentro das temperaturas normais para a época.