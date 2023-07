Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

This Is the Day - The The

The The é uma banda inglesa de pós-punk. Eles estão ativos em várias formas desde 1979, com o cantor e compositor Matt Johnson como o único membro constante da banda. Os The The não lançam álbuns com muita regularidade, mas ao longo dos anos, já venderam vários milhões de discos mundo fora.

Dada a época em que surgiram, os The The foram classificados no artigo em inglês como new wave, mas quanto a estilos, deambulou muito: de músicas psicadélicas no "Burning Blue Soul" e synth-pop no "Soul Mining", a músicas inclassificáveis nesse e noutros discos. Talvez por isso o Matt Johnson e os The The não são habitualmente referidos como elementos importantes da história de qualquer movimento musical.

Os sucessos de venda não foram tão estrondosos para que os tornassem incontornáveis na história da indústria discográfica, mas a inteligente abordagem de Matt Johnson à composição, o seu trabalho - resultado genuíno da sua observação perspicaz de si próprio e do mundo, e não algo plástico para se moldar à moda do momento,- a profundidade e intensidade da sua obra e o enorme talento que ele e outros membros do grupo demonstraram, fazem dos The The uma referência essencial do final século XX e início do século XXI.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify

Top 50 - Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?