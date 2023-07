Sabe qual é o limite de caracteres do ChatGPT? Descubra algumas dicas para o contornar

Está constantemente a receber um erro de excesso de caracteres no ChatGPT ou está curioso para descobrir qual o limite que essa ferramenta de IA impõe ao número de caracteres que pode usar nas suas queries (consultas)? Pois bem, descubra hoje qual este limite e algumas dicas para o contornar.

Qual é o limite de texto do ChatGPT?

Quando se trata de queries de texto no ChatGPT, a OpenAI impõe duas restrições diferentes. A primeira restrição é sobre os caracteres que pode introduzir usando a caixa de query de entrada: não pode introduzir uma query com mais de 4096 caracteres.

O segundo limite é para as suas conversas com o ChatGPT. Para isso, a OpenAI impõe uma restrição de 4096 tokens por conversa. Se a sua conversa exceder este limite, receberá uma mensagem de erro no site.

Tenha em atenção que um token do ChatGPT não é necessariamente um caractere. Os tokens são calculados de formas diferentes, mas, geralmente, quatro caracteres equivalem a um token.

Como converter caracteres em tokens no ChatGPT

Se tem uma query que deseja usar no ChatGPT, mas não tem certeza de quantos tokens usará, utilize o Tokenizer online do ChatGPT para realizar a conversão de caracteres para tokens. Para fazer isso:

1. Abra um navegador da web no seu dispositivo e aceda à página do Tokenizer.

2. Nesta página, na caixa de texto, introduza a sua query completa.

3. Logo abaixo da caixa de texto, encontrará o número de tokens que a sua query irá utilizar. Também verá o número total de caracteres.

Como contornar o limite de caracteres

Se a sua query ultrapassa o limite permitido pelo ChatGPT, mas ainda assim gostaria que o chatbot respondesse, ajuste-a de algumas formas diferentes para garantir que está dentro do limite:

Seja específico na sua query

Por exemplo, em vez de pedir ao ChatGPT para escrever um artigo sobre elefantes, peça-lhe para escrever um artigo de 500 palavras sobre elefantes asiáticos. Uma vez que está a ser mais específico, o ChatGPT terá uma resposta mais específica para a sua pergunta.

Divida as suas tarefas

Por exemplo, em vez de pedir ao ChatGPT para escrever um artigo inteiro, peça-lhe para escrever o conteúdo da introdução. Avance uma secção de cada vez e, mesmo que tenha problemas, pode sempre iniciar uma nova conversa e pedir os restantes conteúdos.

Regenerar a resposta

Se o ChatGPT deixou de responder à sua query e viu um erro de limite de caracteres, faça com que o site gere uma nova resposta para a sua query selecionando a opção "Regenerate response". Isso forçará o site a gerar uma nova resposta para a sua query.

