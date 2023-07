Membro dos Black Eyed Peas lançou uma plataforma de IA para ajudar os artistas. Conheça a FYI!

O rapper will.i.am, membro dos Black Eyed Peas, lançou uma nova plataforma de colaboração criativa. O grande plus é nada mais nada menos do que ser baseada em Inteligência Artificial (IA).

Recentemente, o músico, compositor, rapper e empresário William James Adams Junior, conhecido como will.i.am, revelou um novo projeto, que combina a paixão pela tecnologia e pela criatividade.

De acordo com a Euronews Next, o membro-fundador dos Black Eyed Peas apresentou a Focus Your Idea, ou FYI, que chega como a "primeira ferramenta de produtividade concebida para priorizar as necessidades dos criativos". A plataforma é baseada em IA e procura revolucionar o processo criativo.

A FYI surge a partir do reconhecimento, por parte do rapper will.i.am, da necessidade de uma solução abrangente capaz de consolidar o conjunto de ferramentas utilizadas pelos criativos/artistas. Assim, foi pensada para ajudar em várias tarefas essenciais do processo, incluindo:

"Copilotagem criativa" alimentada por IA;

Comunicação perfeita com colaboradores e membros da equipa;

Partilha segura de fotografias, vídeos, ficheiros de áudio e documentos;

Proteção robusta de dados com encriptação avançada de ponta a ponta.

De forma simples, a FYI compila as necessidades que, antes, eram respondidas por várias plataformas, especificamente, WhatsApp, Dropbox, WeTransfer, correio eletrónico, calendários, Zoom e ChatGPT. O rapper pensou um espaço que simplifica o fluxo de trabalho, reunindo ferramentas e tornando-as acessíveis a partir uma única aplicação.

will.i.am pôs a tecnologia ao serviço dos artistas e dos criativos

Em entrevista à Euronews Next, will.i.am sublinhou aquilo que considera ser o diferencial da plataforma. Ao contrário de outros modelos de linguagem, como o ChatGPT, a FYI é, sobretudo, um mensageiro: incorpora a gestão de ficheiros, o armazenamento de ativos digitais e a colaboração baseada em projetos.

O algoritmo subjacente à FYI é resultado de esforços de colaboração com a IBM. Aliás, uma das próximas funcionalidades permitirá aos utilizadores criar tópicos e utilizar a FYI como agente comercial - desenvolvido em colaboração com a IBM e o WatsonX, servirá para gerar acordos de não divulgação e proteger as suas ideias.

Para garantir o mais alto nível de segurança, a FYI incorpora chaves que encriptam os dados de ponta a ponta. Esta abordagem garante que todas as informações do utilizador, incluindo a propriedade intelectual e os dados pessoais, permanecem protegidas.

Sob a premissa de defender os criativos, fornecendo-lhes o apoio, a proteção e as ferramentas necessárias para prosperarem nos seus empreendimentos criativos, o rapper will.i.am convida a comunidade criativa a juntar-se a ele e a integrar a FYI.