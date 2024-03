Apple compra a DarwinAI e aprofunda os seus planos para a Inteligência Artificial

Todos os rumores sugerem que a Apple tem grandes anúncios ligados à Inteligência Artificial (IA) para 2024. E como parte do plano para aprofundar a sua estratégia com esta tecnologia, sabe-se agora que a gigante de Cupertino adquiriu a startup DarwinAI.

Apple poderá revolucionar a IA?

De acordo com Mark Gurman, da Bloomberg, a DarwinAI é uma empresa canadiana que ganhou destaque por desenvolver ferramentas de IA aplicadas a processos de fabrico. Por exemplo, para inspecionar visualmente elementos durante a sua fase de produção.

No entanto, uma das suas virtudes mais inovadoras é o facto de se especializar na adaptação de redes neurais para as tornar mais pequenas e mais rápidas.

Segundo o jornalista, a aquisição da DarwinAI pela Apple teve lugar no início deste ano. Agora que o negócio foi consumado, a equipa da startup juntou-se à divisão de IA da Apple. O mesmo aconteceu com Alexander Wong, um investigador que ajudou a fundar a empresa.

Ainda não se sabe qual será o papel da empresa adquirida - ou dos seus ex-funcionários, pelo menos - na estratégia da Apple. Especula-se que a capacidade de criar sistemas mais pequenos poderia ajudar a executar modelos de IA a partir de um iPhone ou Mac.

Tim Cook tem-se mantido discreto sobre o assunto

Qualquer notícia relacionada com a incorporação da sua tecnologia será muito provavelmente revelada durante o WWDC 2024. O tradicional evento para programadores ainda não tem data confirmada, mas é provável que tenha lugar em junho.

O website e os perfis nas redes sociais da DarwinAI foram retirados do ar na sequência da aquisição pela Apple. Apesar de ser uma startup desconhecida para o cidadão comum, a empresa canadiana já trabalhou com empresas do calibre da Lockheed Martin e da Intel.

Em 2020, de facto, Sheldon Fernandez, então CEO da empresa, explicou o que faziam num artigo publicado pela Intel. Ele disse que a DarwinAI estava focada em tornar as aplicações baseadas em IA mais eficientes e não em operar como uma caixa preta.

Utilizamos outras formas de IA para investigar e compreender uma rede neural de uma forma fundamental. Desenvolvemos uma compreensão muito sofisticada da mesma e depois utilizámos a IA uma segunda vez para gerar uma nova família de redes neuronais que é tão boa como a original, mas muito mais pequena e explicável.

Disse Fernandez.

A disponibilidade desta tecnologia e deste conhecimento pode ser crucial para os planos da Apple. A empresa de Cupertino tem sido deixada um pouco para trás na conversa sobre IA generativa, num cenário em que atualmente a OpenAI, a Google, a Microsoft e a Anthropic estão a receber a maior parte da atenção.

A Apple tem sido rápida a salientar que tem vindo a investir em IA há anos e, entre os muitos rumores sobre futuros produtos e serviços, foi mencionada a criação do seu próprio chatbot ao estilo do ChatGPT. No entanto, a mudança mais notável na sua estratégia veio, sem dúvida, com o recente cancelamento do Apple Car para redirecionar os seus recursos para a divisão de IA.

