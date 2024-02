Microsoft dá ao Windows 11 e à app de fotografias mais uma novidade associada à IA

A IA conquista cada vez mais espaço no Windows 11 e nas suas apps nativas. Esta é uma interligação que se entende ser natural e que dentro em breve será já algo normal e do dia a dia. Para promover ainda mais esta união com a IA, a Microsoft trouxe agora mais uma novidade de peso ao Windows 11 e à sua app de fotografias.

O Windows 11 vai receber ainda mais funções com IA

Uma das formas que a IA mais tem sido vistas é na criação ou edição de fotografias e de imagens dos utilizadores. Este é um campo quase natural para estas novas tecnologias e para o que conseguem oferecer de novidades aos utilizadores, seja em que dispositivo for, ou até diretamente no browser.

Com este interesse a crescer e a ser cada vez maior, a Microsoft resolveu apostar ainda mais nesta capacidade e no que consegue fazer. Depois do Paint ter algumas novidades de IA, é agora a app de fotografias do Windows 11 a ter acesso a uma nova capacidade, que nem era esperada pela maioria.

App Fotografias já pode apagar pessoas e objetos

A grande novidade é a capacidade que os utilizadores têm de eliminar elementos das suas fotografias e imagens. Este novo elemento está agora a ser disponibilizado numa atualização desta app nas versões Insiders do Windows 11, com espaço para ser testado e avaliado em muito maior detalhe.

Tal como a maioria das ferramentas conhecidas que apagam elementos das fotografias, a sua utilização é muito simples. Basta ativar no menu e depois escolher quais os elementos que se querem ver fora da imagem, com uma circunferência, e é rapidamente calculado o que deve ser aplicado.

Microsoft também traz mais funções para o Windows 10

A Microsoft revelou também que não está apenas a implementar esta novidade no Windows 11. Está também a transferir todos os recursos de edição de IA da app Fotografias para o Windows 10, além do Windows 11 para dispositivos Arm64. Estas novidades neste caso incluem ainda o recurso de remoção de fundo.

Com esta melhoria a Microsoft consegue criar uma plataforma cada vez mais integrada com a IA e com o que esta pode fazer. No final são os utilizadores que vão ser os beneficiados, porque têm acesso a estas melhorias e à agilização de todos os processos no dia a dia.