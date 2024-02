Já imaginou o seu smartphone sem aplicações? Com a IA pode vir a acontecer!

Os telemóveis foram evoluindo e conhecemos, hoje, propostas que são verdadeiras odes ao conceito de tecnologia. Contudo, agora, pense num smartphone completamente diferente daquilo a que nos habituámos: sem as aplicações... Com a Inteligência Artificial (IA) esta empresa pode vir a concretizá-lo.

Atualmente, os smartphones chegam-nos às mãos repletos de aplicações, para os mais variados fins e assinadas por uma imensidão de empresas e programadores independentes. A essas, ainda juntamos outras quantas, enfartando o nosso dispositivo móvel de atalhos que nos são úteis ou que nos entretêm, apenas.

Após largos anos de smartphones recheados de apps, podemos estar perto de conhecer um novo conceito, mais otimizado e limpo, à partida. Durante o próximo Mobile World Congress 2024, em Barcelona, a Deutsche Telekom deverá dar a conhecer o seu o AI ​​Phone, um smartphone baseado na tecnologia do momento.

A IA e os grandes modelos de linguagem (LLM) em breve serão parte integrante dos dispositivos móveis. Iremos utilizá-los para melhorar e simplificar a vida dos nossos clientes. A nossa visão é um concierge magenta para um smartphone sem aplicações. Um verdadeiro companheiro do dia a dia que atende às necessidades e simplifica a vida digital.

Partilhou Jon Abrahamson, chefe de produto da Telekom.

Com hardware assinado pela Qualcomm e software desenvolvido pela Brain.ai, a empresa alemã procura passar do uso de várias aplicações para a utilização de um único chatbot que entenderá o que queremos e tomará as medidas adequadas, seguindo os passos necessários. Durante a conferência, a operadora irá fazer demonstrações, recorrendo nomeadamente a reservas em hotéis e de voos.

Para o primeiro protótipo será utilizada uma interface adaptada do T-Phone da Deutsche Telekom, um modelo Android genérico. Contudo, a ideia é levar a interface para outros smartphones do mercado.

Por estar baseado na nuvem, um smartphone sem aplicações reduzirá a necessidade de hardware potente e terá um preço menor. Ainda assim, a empresa alemã revelou uma versão com processamento local, para a qual utilizará o Snapdragon 8 Gen 3, aumentando a velocidade e eficiência.

