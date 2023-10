E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos dos novos lançamentos da Google, incluindo o novo Pixel 8 e o Android 14, falámos da nova Nvidia RTX 5000, de vários avanços na ciência, e muito mais.

O prémio Nobel da Medicina foi atribuído às descobertas que permitiram o desenvolvimento de vacinas de mRNA contra a COVID-19.

Parece uma ideia exótica, e sim, de certa forma é. O MIT (Massachusetts Institute of Technology) tem estado a trabalhar em redes neuronais líquidas em conjunto com outras universidades de renome, como o Instituto Austríaco de Ciência e Tecnologia. E está a obter resultados muito promissores.

Há algum tempo que se fala dos novos Pixel 8 e 8 Pro. Estes são os mais recentes smartphones da Google, com toda a sua tecnologia. Estes foram agora apresentados e a grande surpresa é que estes novos equipamentos de topo estão finalmente disponíveis em Portugal, depois de muitos anos a serem pedidos pelos consumidores.

Depois de muita espera, a Google acabou de anunciar o Android 14. Este estava já pronto há algum tempo, mas apenas agora a gigante das pesquisas o lançou para os seus smartphones Pixel. As novidades são muitas e os fabricantes podem finalmente lançar as suas atualizações.

É indiscutível o domínio da Nvidia no segmento das placas gráficas, desde as do setor doméstico e gaming até às mais poderosas destinadas aos data centers e à Inteligência Artificial. Recentemente, a fabricante lançou a sua nova RTX 5000, dedicada ao segmento profissional de workstations e servidores, mas o preço já está a cerca de 5.000 dólares, acima do recomendado pela marca.

Todos conhecem o Zoom como a ferramenta dedicada à videoconferência e às reuniões remotas que tivemos durante a pandemia. Esses tempos já passaram e o Zoom ficou para nos ajudar diariamente, mas agora quer novas áreas. Apresentou o Zoom Docs e quer assim roubar o lugar do Google Docs e do Microsoft 365.

As reservas de água são permanentemente motivo de atenção. Em Portugal, apesar deste ano não se falar em seca, a verdade é que a quantidade de água desceu em todas as bacias hidrográficas em setembro, segundo os dados do SNIRH. No mundo há situações de calamidade com a falta de água potável. De facto, a água do mar poderá ser uma opção, mas o custo de dessalinização é só por si um fator proibitivo. Cientistas do MIT poderão ter a solução.

Chama-se HOTSAT-1, é uma espécie de "termómetro voador", e já nos enviou as primeiras imagens térmicas da Terra. A empresa responsável por este satélite está confiante e alega que elas ajudarão a "enfrentar os desafios climáticos".

Ainda que a Starlink seja atualmente o operador satélite que domina o mercado, a Amazon quer lugar contra esta posição. O Project Kuiper segue a um ritmo elevado e agora deu um passo importante e muito grande. Os primeiros satélites da Amazon foram colocados em órbita.

A BBC revelou as linhas orientadoras do seu plano para explorar o potencial da Inteligência Artificial (IA) generativa em áreas como jornalismo, arquivo e experiências personalizadas.