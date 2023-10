GPU Nvidia GeForce RTX 4080 SUPER pode ser lançada no início de 2024

Estamos constantemente a receber informações vindas de fontes ligadas à indústria, embora muitas delas não sejam de fontes oficiais. E os últimos rumores indicam que a Nvidia poderá lançar a sua versão SUPER da placa gráfica GeForce RTX 4080 no início do próximo ano de 2024.

GeForce RTX 4080 SUPER pode chegar no início de 2024

De acordo com as mais recentes informações vindas de fontes da indústria, parece que a Nvidia já tem no forno a sua nova variante GeForce RTX 4080 SUPER e esta poderá chegar ao mercado no início de 2024. É ainda referido que este novo modelo irá focar toda a sua atenção nas capacidades de Inteligência Artificial, para além, claro está, dos jogos.

Segundo o leaker MEGAsizeGPU, a GeForce RTX 4080 SUPER será baseada no chip gráfico Nvidia AD102, o mesmo que o modelo topo de gama RTX 4090 traz. As informações ainda são bastante escassas, mas é referido que a variante SUPER da RTX 4080, que poderá ser também Ti, terá um consumo energético inferior a 450W. Portanto, estima-se que o poder da nova versão ficará entre a GPU RTX 4080 e a RTX 4090.

Alguns rumores apontam para que a GeForce RTX 4080 SUPER possa contar com uma quantidade de núcleos CUDA situados entre 13.312 e 14.080, uma capacidade de memória GDDR6X de 20 GB e ainda 320 bits de interface. Com estas caracteríctias, então o novo modelo da Nvidia tornar-se-á num concorrente direto rival AMD Radeon RX 7900 XT.

No que respeita ao preço, os rumores referem que a RTX 4080 SUPER pode chegar ao mercado por um valor idêntico ao da versão original. Assim, tal significa que a RTX 4080 verá o seu preço cair, ou poderá mesmo ser substituída pela nova variante.