Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para outubro

Embora já estejamos no outono, o clima de verão continua a fazer-se sentir. No entanto, com a chegada da mudança da hora, muitos aproveitam que escurece mais cedo para se acomodaram nos seus sofás na companhia da Netflix. Vamos então conhecer as estreias de filmes e séries na plataforma para este mês de outubro.

Para este novo mês, há diversas novidades na Netflix. Estas estreias são divulgadas pela Netflix Portugal, no entanto poderá haver outras aqui não mencionadas.

Dia 1 - Sangue Fresco - True Blood

Esta série de 2014 fez a sua estreia no dia 1 de outubro na Netflix, numa aventura repleta de dramas e romance que nos dá a conhecer um mundo fascinante dos vampiros e a sua relação com os humanos.

Sangue Fresco

Dia 1 - Giras e Terríveis

Com um percurso de educação em casa, a nova aluna Cady tem um choque com a realidade do secundário quando um grupo de raparigas populares a convida a juntar-se a elas.

Este fime também estreou no dia 1 deste mês.

Giras e Terríveis

Dia 4 - Beckham

Da sua origem humilde ao Olimpo do futebol, esta série documental ilustra a ascensão meteórica de David Beckham com imagens inéditas.

Esta série Netflix estreou no dia 4.

Beckham

Dia 4 - The Good Doctor

Esta popular série passada no ambiente hospitalar também estreou no dia 4 de outubro e é constituída por seis temporadas.

The Good Doctor

Dia 5 - Lupin Parte T3

A terceira parte desta que é uma das séries mais vistas de sempre na Netflix acaba de estrear e conta com mais 7 fascinantes episódios.

Lupin

Dia 6 - Fair Play

Uma inesperada promoção num implacável fundo especulativo empurra o romance de um casal para a beira do abismo, ameaçando o seu noivado recente e muito mais.

Este filme estreou no dia 6 de outubro.

Fair Play

Dia 12 - A Queda da Casa de Usher

Para assegurarem a sua fortuna, e o futuro, dois irmãos constroem uma dinastia familiar que se começa a desmoronar quando os herdeiros morrem misteriosamente, um por um.

Esta série vai estrear no dia 12 deste mês.

A Queda da Casa de Usher

Dia 14 - Young Sheldon (T1 a T6)

Nesta derivação de "A Teoria de Big Bang", Sheldon Cooper é um brilhante, mas constrangedor, rapaz de nove anos que deixa o liceu inteiro perplexo com o seu intelecto.

Pode ver da primeira à sexta temporada a partir do dia 14 de outubro.

Young Sheldon

Dia 15 - A Fuga das Galinhas

Uma galinha determinada e um galo fanfarrão lideram os amigos emplumados numa fuga da quinta para escapar ao destino de empadas de galinha.

Este antigo e popular filme marca a sua estreia na plataforma de streaming no dia 15 de outubro.

A Fuga das Galinhas

Dia 19 - Corpos

Quatro investigadores, quatro linhas temporais e um corpo. Para salvar o futuro do Reino Unido, eles terão de resolver o homicídio que mudou o rumo da história.

Pode ver esta série a partir do dia 19 de outubro.

Corpos

Dia 19 - Mulher Maravilha 1984

Enquanto trabalha no Smithsonian, como Diana Prince, a Mulher-Maravilha descobre as capacidades milagrosas e perigosas de um artefacto misterioso.

Este filme Netflix vai estrear no dia 19 deste mês.

Mulher Maravilha 1984

Dia 20 - Os Cotas

Um rabugento pai de meia-idade e os seus dois melhores amigos sentem-se como peixes fora da água num mundo para o qual não estavam preparados.

Este filme Netflix tem estreia marcada para o dia 20 deste mês.

Os Cotas

Dia 20 - Big Mouth T7

Nesta comédia inovadora da dupla de amigos Nick Kroll e Andrew Goldberg, um grupo de adolescentes vê a sua vida virada do avesso pelas maravilhas e horrores da puberdade.

A sétima temporada desta série vai para o ar no dia no dia 20.

Big Mouth

Dia 20 - Elite T7

Quando três adolescentes da classe operária são transferidos para uma escola privada, as desigualdades entre eles e os alunos ricos resultam num homicídio.

A sétima temporada também vai estrear no dia 20 deste mês.

Elite

Dia 24 - A Vida no Nosso Planeta Azul

A extraordinária viagem pela vida para conquistar, adaptar-se e sobreviver na Terra ao longo de milhares de milhões de anos ganha forma nesta série documental inovadora.

Pode ver esta série a partir do dia 24 deste mês.

A Vida no Nosso Planeta Azul

Dia 25 - O Lado Bom de ser Traída

Nesta adaptação do romance de Sue Hecker, uma contabilista encara a traição do noivo como uma oportunidade para viver um despertar sexual... com perigosas consequências.

Este filme tem estreia marcada para o dia 25 de outubro.

O Lado Bom de ser Traída

Dia 27 - A Máfia da Dor

Uma mulher sem condições para criar a filha envolve-se num esquema de extorsão perigoso depois de aceitar um trabalho numa startup farmacêutica em dificuldades.

Este filme estreia no dia 27 de outubro.

A Máfia da Dor

Dia 27 - Irmã Morte

Após uma infância marcada por milagres, Narcisa torna-se noviça e começa a dar aulas a raparigas num antigo convento assombrado por uma presença perturbadora.

Este filme vai estrear também no dia 27 deste mês.

Irmã Morte

Vai ver alguma destas estreias na Netflix?