Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para junho

Se a praia ou a piscina ainda não chamam por si e prefere fugir do calor com uma sessão de cinema, em casa, longe do calor, a Netflix tem mais novidades a chegar. Conheça as estreias na popular plataforma de streaming para o mês de junho.

Para este novo mês, há diversas novidades na Netflix. Estas estreias são divulgadas pela Netflix Portugal, mas podem estrear outras não mencionadas aqui.

Dia 1 - O Sorriso de Mona Lisa

Uma professora de arte liberal, ensina meninas conservadoras da década de 1950 a questionar os seus papéis sociais tradicionais.

Dia 1 - Mil e Uma Maneiras de Bater as Botas

Um agricultor é deixado pela namorada por fugir de um duelo. Quando uma misteriosa mulher chega à cidade e ele começa a apaixonar-se por ela, ele precisará de coragem quando o marido bandido dela aparecer.

Dia 1 - Mulherzinhas

Jo March relembra os acontecimentos da sua vida, contando a cativante história das irmãs March: quatro jovens, cada uma decidida a viver conforme os seus próprios termos.

Dia 4 - Giras e Terríveis

Cady Heron é uma jovem que se muda de África para os Estados Unidos, onde conhece o grupo das raparigas mais populares do novo colégio, liderado por Regina George, e se apaixona pelo rapaz errado.

Dia 5 - Sob as Águas do Sena

Um tubarão gigante apareceu no rio Sena, em Paris. Para evitar a catástrofe, uma cientista vai ter que encarar as tragédias do próprio passado.

Dia 6 - Sweet Tooth T3

Um rapaz que é meio humano e meio veado sobrevive num mundo pós-apocalíptico com outros híbridos.

Dia 6 - Rafa Márquez: O Capitão

O defesa mexicano revela um olhar íntimo sobre os seus sonhos, contratempos e determinação, enquanto recorda as vitórias e as derrotas no mundo do futebol e não só.

Dia 11 - Volta à França: No Coração do Pelotão T2

Em meio a lágrimas e conquistas, esta série acompanha diversas equipas da competição de ciclismo mais desafiadora do mundo.

Dia 12 - O Próximo Convidado Dispensa Apresentações com David Letterman - Miley Cyrus

Este programa combina humor, curiosidades e conversas profundas com pessoas extraordinárias. Regressa este mês de junho, com uma nova temporada.

Dia 13 - Bridgerton T3 Parte 2

Riqueza, luxúria e traição no cenário da era da Regência na Inglaterra, vista através dos olhos da poderosa família Bridgerton.

Dia 15 - A Culpa é das Estrelas

Dois adolescentes com cancro iniciam uma jornada para visitar um autor preso em Amesterdão.

Dia 21 - Alerta de Risco

Neste filme, uma militar das forças especiais descobre uma conspiração perigosa quando regressa à sua vila para procurar respostas sobre a morte do pai.

Dia 25 - Kaulitz & Kaulitz

Os irmãos gémeos e superestrelas Tom e Bill Kaulitz oferecem um vislumbre das suas vidas privadas em Los Angeles e na Alemanha nesta divertida e íntima série de realidade.

Dia 25 - Downton Abbey: Uma Nova Era

Seguimento da longa-metragem de 2019 em que a família Crawley e o pessoal de Downton receberam uma visita real do Rei e Rainha da Grã-Bretanha.

Dia 28 - Um Assunto de Família

Pior do que ser assistente de uma grande estrela de cinema que não te leva a sério, é descobrir que ele está apaixonado pela tua mãe.

Vai ver alguma destas estreias na Netflix?