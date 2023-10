Novo radar de velocidade pistola: 30 multas por minuto

Portugal tem vindo a investir forte na segurança rodoviária, tendo recentemente instalado um conjunto de radares de velocidade média. O objetivo é evitar aceleras nas estradas e reduzir os números da sinistralidade. Recentemente foi homologado um novo radar pistola que tem a capacidade de multar até trinta carros em apenas um minuto!

Radar de Velocidade Pistola tem lasers e sensores idênticos aos usados pela NASA

Refere o canal motor24 que os radares de velocidade média que foram novidade este ano já em Portugal estão a ser substituídos, em outros países, por radares de velocidade instantânea, devido aos elevados custos de manutenção e baixa taxa de eficácia, depois de mais de uma década em funcionamento.

No caso da nossa vizinha Espanha, são já usados drones com capacidade para multar, os helicópteros Pegasus e até motos camufladas.

O radar de velocidade TruCAM II consegue superar o alcance dos helicópteros Pegasus (que é de apenas 1 km) e também dos tradicionais radares Velolaser (que têm um alcance de 50 m e que são muito usados em Espanha e também em Portugal). Embora a distância ideal de operação do TruCAM II seja entre os 15 a 150 metros, é possível tirar fotografias em alta definição de veículos que viajam até ao limite de velocidade de 320 km/h, com uma margem de erro de 2 km/h.

As autoridades portugueses ainda não têm a versão mais evoluída do radar fabricado pela Lasertech. A nova versão do TruCAM, vem equipado com mira a laser e sensores de movimento, idênticos aos usados pela NASA, para identificar até três veículos por segundo a uma distância de até 650 metros. Este radar consegue até um máximo de trinta autos por minuto, sempre com a recolha de fotografia e vídeo do veículo infrator.