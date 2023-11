Bosch vai investir 100 milhões euros na sua fábrica de Aveiro

Não só de carros elétricos se pinta o futuro, pelo que há outros investimentos a serem feitos, tendo em vista a neutralidade carbónica. À Bosch, não escapou o pormenor dos edifícios e do quão importante é que eles consigam ser neutros. Por isso, a empresa está a investir na expansão da sua capacidade de desenvolvimento e produção de bombas de calor, em Aveiro.

Tendemos a apreciar os investimentos feitos no estrangeiro, descurando aqueles que movem e fazem evoluir o nosso país. No sentido da neutralidade carbónica, contudo, a Bosch acaba de anunciar a expansão da sua localização em Aveiro, com um investimento de cerca de 100 milhões de euros até 2026.

O objetivo da empresa passa por erguer novos laboratórios e dois edifícios, bem como assegurar linhas adicionais de produção de bombas de calor. A médio prazo, espera-se aumentar em várias centenas o número de colaboradores.

Embora não sejam o foco, atualmente, de facto, a neutralidade dos edifícios é importante, e as bombas de calor são um componente fundamental para esse fim. Com isto em mente, a Bosch investirá um total de mais de mil milhões de euros na expansão de uma rede até o final da década. Esta incluirá, além de Aveiro, em Portugal, Eibelshausen, na Alemanha, e Tranås, na Suécia.

Estamos a investir agora no desenvolvimento e fabricação das nossas bombas de calor para garantir que podemos aumentar a produção ao ritmo necessário. A Bosch tem como objetivo ocupar uma posição de liderança no mercado internacional de bombas de calor, é por isso que estamos gradualmente a expandir as nossas atividades nesta área.

Partilhou Christian Fischer, vice-presidente do conselho de administração da Bosch, responsável pelos setores de Energia e Tecnologia de Edifícios e Bens de Consumo da empresa.

Mais do que isso, a executiva explicou que a Bosch "está a seguir uma estratégia de longo prazo para a sua divisão de Home Confort", pois quer que as suas "soluções de produtos sustentáveis ajudem os consumidores a viver um estilo de vida confortável e amigo do ambiente".

As bombas de calor da Bosch são "made in Europe"

As bombas de calor e os híbridos de bomba de calor são elementos essenciais para a descarbonização dos mais de 200 milhões de edifícios localizados apenas na Europa.

Por isso e para alcançar as metas climáticas no setor dos edifícios e construção, a divisão Home Comfort tem por base um portefólio diversificado, que considera a acústica, a eficiência, os sistemas de rede e a refrigeração natural dos edifícios.

As nossas bombas de calor ostentam a etiqueta "made in Europe". Os nossos engenheiros, investigadores e desenvolvedores trabalham de mãos dadas dentro da nossa rede de produção para desenvolver bombas de calor de última geração. Com o amplo investimento e a expansão adicional que está agora a chegar a Aveiro, estamos a impulsionar a eletrificação dos edifícios e a combinar o conforto doméstico com a tecnologia verde.

Revelou Jan Brockmann, CEO da Bosch Home Comfort.

A Bosch Home Comfort tem vindo a desenvolver e produzir tecnologias para o aquecimento de água, em Aveiro, há muitos anos. Esta localização é também o centro de desenvolvimento de bombas de calor para o sul da Europa.

Além disso, a unidade de Aveiro irá fabricar as unidades exteriores e as unidades interiores para as bombas de calor Compress 5800i AW e Compress 6800i AW da próxima geração, que são particularmente silenciosas, e utilizam o refrigerante ecológico propano.

Maximilian Lederer, gestor de produtos da Bosch Home Comfort, esclareceu que um dos elementos diferenciadores das últimas gerações de bombas de calor da Bosch "é que são compactas e fáceis de instalar, e utilizam o propano amigo do ambiente como refrigerante".

Por sua vez, Tino Hirsch, diretor de vendas da Bosch Home Comfort, na Alemanha, destacou que o formato horizontal das bombas de calor permite que sejam colocadas em várias posições, interagindo "visualmente, de forma apelativa, num quintal ou jardim".