Boas Festas da Força Aérea: A que horas passam os aviões e helicópteros?

Estamos quase a chegar ao dia de Natal! Pelo país são várias as ações natalícias e a Força Aérea Portuguesa também tem uma surpresa para as populações. No domingo, como forma de desejar um feliz Natal "a partir dos céus", a Força Aérea vai ter F-16M e helicópteros. Saibam a que horas passam na sua região.

A Força Aérea, através de uma parelha de F-16M e dos helicópteros AW119 Koala e EH-101 Merlin, vai sobrevoar algumas regiões de Portugal Continental, no próximo domingo, como forma de desejar a todos um Feliz Natal.

A Força Aérea utiliza desta forma um voo de treino de manutenção de capacidades dos seus militares para reforçar o compromisso de salvaguarda da integridade de todo o território nacional, pelo cumprimento de missões de Vigilância, Policiamento e Defesa Aérea.

As passagens aéreas com F-16M, a 24 de dezembro, acontecerão às seguintes horas de acordo com as regiões apresentadas.

A parelha de aeronaves F-16M prevê sobrevoar os concelhos e vilas de Nazaré (11:02), Peniche (11:06), Caldas da Rainha (11:08), Rio Maior (11:10), Santarém (11:13), Entroncamento (11:16), Tomar (11:17), Abrantes (11:20), Castelo Branco (11:26), Covilhã (11:31), Guarda (11:34), Vila Nova de Foz Coa (11:39), Miranda do Douro (11:46), Macedo de Cavaleiros (11:51), Mirandela (11:53), Lamego (11:59), Castro Daire (12:01), Águeda (12:06), Cantanhede (12:08), Figueira da Foz (12:11), Leiria (12:15) e Monte Real (12:16)

Segundo a Força Aérea, o helicóptero AW119 Koala vai sobrar a zona sul do país da parte da manhã e a zona norte da parte da tarde.

Pode saber todos os pormenores na publicação da própria Força Aérea...