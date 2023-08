Vai fazer uma maratona de séries? Estas têm episódios curtos e estão na Netflix

As séries com episódios mais curtos são ideais para quem gosta de devorar uma série de uma só vez. Com menos de 30 minutos por episódio, estas são algumas das melhores séries para ver na Netflix.

Esta série conta a história de um homem completamente desanimado que se submete a um estranho tratamento... e descobre que foi substituído por uma versão melhorada de si próprio.

Living With Yourself é uma comédia dramática, com 8 episódios e apenas o último tem 35 minutos.

Feel Good tem duas temporadas disponíveis de 6 curtos episódios cada, e é uma série ideal para quem gosta de um bom drama romântico.

Mae Martin é uma humorias de stand-up que explora uma nova relação cheira de paizão e complicações com a namorada George, enquanto lida com os desafios da sobriedade.

A série The end of f**ing world tem episódios que nem a 20 minutos chegam e, apesar de ter jovens a fazer coisas de jovens, também tem drama, excentricidade e violência.

Tem também duas temporadas de 8 episódios cada uma delas.

After Life tem Ricky Gervais como protagonista com uma história de comédia dramática contada em três temporadas com episódios curtinhos.

Depois da morte inesperada da sua esposa, Tony decide mudar o seu modo de vida. No entanto, a situação começa a complicar-se quando todas as pessoas próximas o tentam transformar àquilo que era antes.

Gudetama, um ovo preguiçoso, embarca de forma relutante na aventura de uma vida com Shakipiyo, um pintainho que saiu do ovo e está determinado a encontrar a mãe.

Uma série japonesa disparatada, repleta de acontecimentos insólitos e humor... ideal para ver em viagens em família ou enquanto se está à mesa do restaurante à espera que os pedidos cheguem.

Oats Studios é um compêndio de curtas-metragens experimentais que imaginam mundos pós-apocalíticos e cenários de pesadelo.

São 10 episódios, alguns deles com menos de 10 minutos. O episódio mais curto é o Gdansk que tem apenas 4 minutos.