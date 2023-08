As novidades chegam a um ritmo alucinante no que toca ao WhatsApp e às suas funcionalidades. A cada semana são apresentadas novas opções e novas capacidades, tal como a Meta nos habituou. Agora, surge mais uma com as imagens HD a poderem ser enviadas pelos utilizadores.

Uma das queixas regulares dos utilizadores estava na qualidade das imagens que eram enviadas pelos utilizadores. Estas eram convertidas e perdiam qualidade, que depois se notavam no destinatário das mensagens e que não era recuperada mais tarde.

Agora, e segundo revelou Mark Zuckerberg, esse pesadelo acabou e a partir de agora os utilizadores já podem partilhar imagens HD, sem perda de qualidade. É uma funcionalidade que será alargada a todos nas próximas semanas, com as atualizações no Android, iOS e até na Web.

Como estas imagens vão ter uma qualidade e resolução, o serviço da Meta alertará os utilizadores. Quem receber uma imagem destas terá uma pequena marca (HD). Da mesma forma, mas apenas dentro de algum tempo, os vídeos vão receber o mesmo tratamento.

Quanto ao envio, os utilizadores vão poder escolher a qualidade no momento da escolha da imagem. Caso seja HD, vão poder escolher se querem manter a original ou enviar uma versão adaptada e reduzida, tal como acontece agora com as imagens.

Em ligações lentas, os destinatários poderão optar por manter a versão de qualidade padrão ou atualizar para HD. Além disso, a transmissão da qualidade padrão permanecerá o padrão para os remetentes, atrasando a inevitável necessidade de liberar espaço no armazenamento do telefone após receber muitas imagens.

Tal como a MEta faz questão de referir, esta mudança no WhatsApp não altera em nada a segurança das mensagens transmitidas. Esta é uma medida que era esperada há muito pelos utilizadores e que agora chega ao WhatsApp. Finalmente deixam de se preocupar com a qualidade das imagens que enviam, podendo focar-se nas HD e de elevada qualidade.