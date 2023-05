Adeus, Photoshop! Esta ferramenta baseada em IA vai revolucionar a edição de imagem

As capacidades dos sistemas baseados em inteligência artificial (IA) estão só agora a ser descobertas e o futuro será ainda mais surpreendente. A ferramenta de edição de imagem baseada em IA que hoje damos a conhecer é uma espécie do Warp do Photoshop, mas muito mais poderosa. Veja os vídeos.

As ferramentas de edição de imagem permitem hoje fazer ajustes profundos, mas o que este software promete vai mais além. A proposta promete pegar em imagens simples e com alguns cliques mudar completamente a aparência do elementos, como pode ver no seguinte vídeo.

Além de poder, por exemplo, alterar as dimensões de um carro ou transformar um sorriso numa cara séria com um simples clique e um arrastar, também pode alterar o objeto de uma imagem como se fosse um modelo 3D — mudando a direção do olhar, por exemplo.

Outras demonstrações ainda mostram que é possível ajustar os reflexos num lago e a altura de uma floresta com apenas alguns cliques.

Estes vídeos (e outros que pode encontrar aqui), foram partilhado pela equipa de desenvolvimento, que conta com investigadores do MIT, Universidade da Pensilvânia, Google, entre outras entidades de renome.

DragGAN - a edição de imagem por "arrasto"

Neste trabalho, a equipa de investigadores está a desenvolver uma forma poderosa, mas muito menos explorada, de controlar GANs, ou seja, o "arrastar" de quaisquer pontos da imagem para atingir com precisão os pontos-alvo de maneira interativa com o utilizador.

O DragGAN, como é apelidado, que consiste em dois componentes principais, incluindo: uma supervisão de movimento baseada em recursos que direciona o ponto de manuseio para se mover em direção à posição de destino e; uma nova abordagem de monitorização de ponto que aproveita os recursos discriminativos do GAN para continuar a localizar a posição dos pontos de alça.

Assim, através do DragGAN, qualquer pessoa pode alterar uma imagem com controlo preciso sobre onde os píxeis vão, manipulando a pose, forma, expressão e layout de diversas categorias, como animais, carros, humanos, paisagens, entre tantos outros.

É evidente que, tal como os vídeos de demonstração revelam, há ainda um trabalho importante na melhoria dos resultados a fazer, mas a simplicidade de utilização face às alterações conseguidas é já impressionante.