Prime Video da Amazon já começou a mostrar anúncios nos EUA

A publicidade chegou, oficialmente, ao Prime Video da Amazon. A partir de agora, os utilizadores nos Estados Unidos da América (EUA) e noutros mercados selecionados terão anúncios, a menos que paguem para os retirarem.

Após anunciar a mudança, em setembro, a Amazon confirmou, num e-mail enviado aos utilizadores em dezembro, que integraria anúncios no Prime Video já a partir deste mês.

Apesar de a ausência de publicidade, a par dos catálogos e da rapidez, ter sido o grande impulsionador das plataformas de streaming de vídeo, a verdade é que, aos poucos, os anúncios estão a tomar conta delas.

A mudança no Prime Video acontece na sequência de outras semelhantes, levadas a cabo por outras plataformas.

Anúncios no Prime Video já são uma realidade em alguns mercados

Os anúncios chegam, então, aos utilizadores dos EUA, primeiramente, Reino Unido, Alemanha e Canadá. Em breve, deverão também abranger os de França, Itália, Espanha, México e Austrália. Para já, ainda não se sabe quando (e em que moldes) chegará a Portugal.

Para os evitar, os utilizadores podem fazer um upgrade ao plano, por 2,99 dólares adicionais por mês.

Conforme mostrado pelo canal de YouTube Shall I Stream It?, que está a utilizar o Prime Video numa Apple TV, os anúncios podem aparecer no início do conteúdo ou a meio. Por vezes, podem surgir dois.

O utilizador tem acesso a um temporizador, como acontece no YouTube, por exemplo, para consultar a duração dos anúncios, e consegue ver a quantidade de anúncios que serão exibidos durante o conteúdo, através de um ponto inserido na barra de progresso.

O mesmo criador de conteúdo revela que "uma coisa interessante é que a maioria dos originais Prime Video que fui ver não tem intervalos de publicidade", e "muitos dos anúncios parecem ser para os produtos da própria Amazon".

Segundo um relatório enviado aos anunciantes, acedido pelo Business Insider, a Amazon prevê que os seus anúncios no Prime Video alcancem 115 milhões de pessoas, só nos EUA, por mês.

De acordo com a Morgan Stanley, citada pela Variety, os anúncios poderão resultar em 3,3 mil milhões de dólares de lucros para a Amazon em 2024, 5,2 mil milhões em 2025, e 7,1 mil milhões em 2026. A previsão da MoffettNathanson é mais conservadora e aponta, em 2024, para 1,3 mil milhões de dólares em lucros.