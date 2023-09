Os principais serviços de streaming parecem estar a apostar na publicidade como uma forma de evitarem aumentar os custos dos clientes. A Amazon ainda não seguira este caminho, mas isso parece ter mudado agora. Existirá publicidade em todas as contas e só quem pagar é que não a terá presente.

A Netflix, Disney e até a HBO parecem ter elegido a publicidade como uma forma de salvar os seus serviços de streaming e de cativar novos clientes. Esta surge em novos planos, mais baratos e mostram aos espetadores anúncios integrados com os conteúdos.

A Amazon parece ter agora tomado essa mesma decisão e anunciou que em breve a publicidade vai também chegar ao Prime Vídeo. Será de forma diferente do que a concorrência tem, mas muito ao estilo do que a empresa já nos habituou em outros contextos.

Do que foi revelado, a publicidade será em breve uma realidade em todas as contas do Amazon Prime Video. Esta será esporádica e a gigante do comércio quer apresentar anúncios limitados e que não sejam intrusivos para os espetadores.

A grande diferença é mesmo como essa publicidade poderá ser removida. Os utilizadores que aceitarem pagar mais 2,99 dólares por mês vão conseguir fazê-lo. Importa notar que a assinatura Prime nos EUA custa 139 dólares por ano ou 14,99 dólares por mês.

Do que se sabe, este modelo será implementado de forma faseada, a começar nos EUA, Reino Unido, Alemanha e Canadá no início de 2024. França, Itália, Espanha, México e Austrália recebem depois, no final do ano.

É curioso ver como a Amazon encara esta mudança. Em vez de criar um plano mais barato, vai forçar todos a ter publicidade e só quem pagar é que terá a possibilidade de a ver removida. É já o que usa em outros produtos como os Kindle ou os Fire, onde a publicidade é uma realidade.