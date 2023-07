Ainda que tenha uma interface simples de usar e muito intuitiva, a Netflix procura constantemente melhora a sua proposta. Esta está assim a ser adaptada de forma constante e uma novidade foi agora revelada. Chama-se "A minha Netflix" e é a nova área onde os seus favoritos vão estar.

Têm sido muitas as mudanças da Netflix, quer na sua versão web, quer nas muitas apps que tem disponíveis para os utilizadores. São muitas vezes pequenas alterações que melhoram a sua interface e tornam este serviço de streaming mais apelativo e mais interessante.

A mais recente alteração vem para as suas apps móveis, tornando mais simples o acesso aos conteúdos preferidos do utilizador. Chama-se "A minha Netflix" e é uma nova secção central personalizada com atalhos simples para escolher facilmente o que os utilizadores querem ver.

Neste novo espaço criado para o iOS e o Android os utilizadores vão poder ver as suas transferências e muito mais. Aqui vai ter espaço os trailers que foram vistos, lembretes definidos, o conteúdo a ser visto no momento, o que foi visto recentemente e muito mais.

A posição que vai ocupar, no topo da app, permitirá aceder diretamente ao separador A minha Netflix. Aqui será simples escolher rapidamente um título guardado ou descarregado para ser visto. Ao mesmo tempo, e mais abaixo, continua a existir o separador inicial e as outras secções da aplicação disponíveis para descobrir o catálogo completo de séries e filmes.

Sendo uma secção que é alimentada pela Netflix, dependerá sempre de o utilizador fornecer indicações das suas preferência e opções. Assim, quanto mais interagir com a Netflix mais conteúdos vai ver no separador A minha Netflix.

Esta novidade vai estar disponível a partir de agora, sendo possível usar no iOS. No início do mês de agosto será também alargado ao Android o separador já está disponível em iOS e vai ser implementado em Android no início de agosto.