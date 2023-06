Midjourney receber “zoom out” para transformar ainda mais as suas imagens por IA

O Midjourney é um dos mais incríveis geradores de imagens através da inteligência artificial. Recentemente recebeu uma nova versão que faz zoom out às imagens de uma forma absolutamente surpreendente.

A funcionalidade não é nova e já pode ser vista nalguns programas de edição de imagem que trabalham com recursos de inteligência artificial. Mas o Midjourney pegou nesse conceito e está a levá-lo mais além com a sua nova atualização.

O Midjourney 5.2 traz várias novidades e mudanças, sendo uma das mais surpreendentes a opção "zoom out" que permite criar todo um espaço envolvente a uma imagem inicial, até ao ponto de já nem a vermos, mas com um detalhe incrível e com uma narrativa muito boa à volta de toda a imagem.

Alguns exemplos podem ser vistos no Twitter, como o da imagem acima criada por pelo utilizador @jonmyers. Conduto, a animação seguinte, de Alvaro Cintas demonstra ainda melhor as capacidades do novo Midjourney.

Apesar disso, os utilizadores consideram que a partir do terceiro zoom out, a narrativa da imagem perde-se, ainda se mantenha toda a envolvência em termos de ambiente e tema.

No entanto, há mais novidades a destacar. A qualidade de imagem, nomeadamente a captura de luz, como a "golden hour", sofreu uma melhoria substancial. A suavização da imagem e contornos também está mais delicada, criando imagens ainda mais realistas.

Atualmente, a opção só funciona com imagens geradas com Midjourney, não sendo possível aplicar este efeito a imagens já existentes. Mesmo assim, é possível gerar qualquer imagem e depois diminuir o zoom com os botões predefinidos que permitem gerar um zoom de 1,5x ou 2x. Também é possível aceder à opção "Make Square" que gera material à volta da imagem atual criando uma imagem em formato quadrado 1:1.