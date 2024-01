Apple consegue ser líder na China pela primeira vez

A Apple alcançou um marco histórico: pela primeira vez, alcançou a liderança no mercado da China em matéria de smartphones.

De acordo com dados da IDC, a Apple conseguiu chegar ao topo do pódio em quota de mercado, na China, pela primeira vez. Além disso, destaque para o facto de ser a única empresa de fora da Ásia a estar presente. Em seguida, posicionam-se a Honor, Oppo, Vivo e Xiaomi.

O mercado chinês terminou 2023 com 271,3 milhões de unidades expedidas, 5% menos do que em 2022. Segundo dados da IDC, a lenta recuperação económica e uma tendência conservadora por parte dos consumidores têm sido as principais razões para esta tendência, que afetou, particularmente, a Honor.

No quarto trimestre, o mercado chinês registou um crescimento de 1,2%, marcando o final de dez trimestres consecutivos que fecharam negativos.

Embora os PVP na Europa não oscilem entre o site oficial da Apple e os canais de venda de terceiros, a marca seguiu outra estratégia na China. Por forma a estimular o consumidor e ir além das marcas nacionais, a Apple fez uma série de cortes de preços nos seus mais recentes iPhones - descontos entre 6 e 8%.

Este ano será crucial para a Apple, no sentido em que precisará de manter esta tendência, afirmando-se, num país que historicamente prioriza as marcas nacionais.

