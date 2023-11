São neste momento os smartphones que mais se fala no momento. Quer a Apple, quer a Google colocaram muita tecnologia nos dispositivos destacando-os em várias áreas. A fotografia, a qualidade de som, a usabilidade das ferramentas e até a inteligência artificial são pontos fortes. Mas onde os utilizadores mais exigem é na velocidade do equipamento e aqui o iPhone 15 Pro Max bateu com facilidade o Google Pixel 8 Pro.

O SoC A17 de 3 nanómetros pode ter complicado a vida de alguns utilizadores nas primeiras versões do iOS 17, mas era sabido que a empresa de Cupertino iria ajustar o seu software e tirar proveito do inovador chip que equipa as duas versões Pro do novo iPhone. Já no caso do Pixel 8 Pro, a Google equipou-o com o novo SoC Tensor G3, que a marca recheou de capacidades de IA.

Mas qual será o topo de gama mais rápido?

Num teste de velocidade e desempenho nestes modelos, o canal de YouTube PhoneBuff lançou um comparativo de velocidade entre o iPhone 15 Pro Max e o Pixel 8 Pro. Apesar de ser interessante analisar onde um ganha e o outro perde, é importante deixar claro que mesmo com 50% mais RAM e sendo totalmente personalizado, o topo de gama da Google terminou 40 segundos mais lento que o iPhone 15 Pro Max.

O iPhone 15 Pro Max com o chip A17 Pro, 8GB de RAM, armazenamento NVME e iOS 17 versus o Pixel 8 Pro com chip Tensor G3, 12GB de RAM, armazenamento UFS 3.1 e Android 14.

Os resultados do Geekbench deram uma indicação de quão mais poderoso é o iPhone 15 Pro Max em comparação com o Pixel 8 Pro.

iPhone 15 Pro Pixel 8 Pro Single-core score 2890 1760 Multi-core score 7179 4442

Contudo, o teste de velocidade feito pelo canal do YouTube mostra a diferença na prática:

Depois de começar um pouco atrás no início, o 15 Pro começou a ganhar terreno sobretudo no processamento de vídeo. Na gestão das aplicações, nota-se que está mais maduro que o dispositivo da Google e que o sistema operativo ajuda significativamente, tornando-o no geral mais rápido do que o Pixel 8 Pro.

Conforme podemos ver, o iPhone 15 Pro levou 2:48 para passar pelo teste de duas rodadas do PhoneBuff, enquanto o Pixel 8 Pro passou pelo mesmo em 3:28 - 2/3 de um minuto mais lento.