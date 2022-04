Apple: 5 aplicações fantásticas para o seu iPhone

Atualmente, o smartphone é o objeto mais indispensável na vida da grande maioria das pessoas. Aliás, podem sair de casa sem casaco num dia de frio, sem guarda-chuva num temporal, mas nem pensar sair sem o telemóvel. Na verdade, hoje este dispositivo sabe mais sobre si do que os seus próprios pais. Portanto, só por isso, e por tudo o que lá está "dentro", imagine-se a relevância. Tudo isto vive de aplicações. E hoje trazemos 5... de luxo para o seu iPhone!

Das cinco que apresentados, há pelo menos duas que vão desafiar a sua imaginação. Mas podem ser muito úteis.

A riqueza dos sistemas operativos são as aplicações. Um smartphone sem aplicações não faz sentido existir. Portanto, num enorme manancial de software que existe devemos conhecer a oferta para podermos descarregar o que nos faz realmente falta.

Um dos problemas é haver tantas aplicações e que são totalmente desconhecidas para o utilizador. Por isso trazemos estas sugestões, para poder perceber o tanto que desconhece e que pode passar a usar.

1 - Braille Scanner

Já pensou em aprender Braille? Bom, com esta aplicação vai poder traduzir rapidamente algo escrito em Braille, mas, infelizmente, só para inglês. No entanto, é melhor que nada e temos esperança que um dia apareça para português.

A app Braille Scanner permite que os utilizadores tirem uma foto de um pedaço de papel com Braille através dos seus iPhones e, em segundos, o software traduz em texto.

O programador explica a sua intenção por trás do projeto e também as limitações até agora:

Braille Scanner foi criado para ajudar a transcrever de Braille para texto. O software usa uma combinação de aprendizagem automática e visão para conseguir o resultado final. O modelo de transcrição atual usa Unified English Braille, grau 1, e planeio adicionar mais nas próximas atualizações da aplicação.

Estas são as características da ferramenta:

Tradução Braille através do Unified English Braile (UEB), grau 1;

Braille/texto para fala;

Exportar texto traduzido;

Exportar caracteres Braille;

Dezessete ícones de aplicativos diferentes

2 - Split Screen - Dual Window

O iOS à semelhança do iPadOS, também permite dividir o ecrã e ter várias tarefas em simultâneo mostradas no ecrã. Podemos mesmo dividir o ecrã em duas janelas e nelas correr diversos conteúdos. Para isso a Apple abriu a porta aos programadores para criarem soluções. Estas aplicações, que existem às dezenas na App Store, permitem dividir o ecrã com um browser e um jogo, uma app de conversa com uma rede social... Enfim, há um manancial de opções.

Uma que trazemos hoje, de exemplo, é a Split Screen. Esta app gratuita (que tem pub na abertura) permite ter duas páginas web em simultâneo, sem necessidade de alternar entre separadores. Dividindo o ecrã, pode navegar na sua rede social favorita e ver vídeos engraçados ao mesmo tempo.

Esta app é apenas um dos exemplos disponíveis, mas poderá encontrar outras do género e até mais evoluídas. Neste caso, a app permite remover a pub pelo pagamento de 2,99 euros. Fica a dica.

3 - Remini - Realçador de Fotos IA

Esta aplicação pode, nalguns cenários, fazer milagres. Por exemplo, quando temos texto indecifrável, com esta app, passamos a poder ler o que lá diz. Mas vamos à descrição.

Segundo o criador da app, com o software Remini - Realçador de Fotos IA, o utilizador poderá transformar as suas fotos antigas e esborratadas em HD lindas e nítidas em apenas um toque. Assim, com esta simples app, poderá dar uma nova vida às suas fotos granuladas, pixelizadas, danificadas e de baixa resolução.

Utilize o Remini para:

Transformar fotos faciais em alta definição

Aprimorar os retratos e selfies do dia a dia para obter resultados impressionantes no estilo de influenciador

Reparar fotos antigas/borradas/arranhadas

Criar conteúdo viral digno de ser compartilhado com comparações antes/depois

Tudo produzido por tecnologia de IA de ponta

A app está disponível em: inglês, hindi, japonês, coreano, português, russo, chinês simplificado e tradicional, espanhol e tailandês. Poderá ter acesso a tudo, assinando a versão premium. Esta assinatura poderá ser semanal, mensal, anual.

4 - Fita Métrica

Esta aplicação é nativa no seu iOS. Isto é, pode encontrar a app no iPhone e vai descobrir muitas funcionalidades que nem imagina poder ter no bolso. Assim, com esta ferramenta, transforme o seu iPhone ou iPad num instrumento de medida com a aplicação Fita Métrica.

Esta aplicação permite medir o tamanho de objetos reais, a altura de uma pessoa e pode indicar automaticamente as dimensões de objetos retangulares.

No iPhone 12 Pro (e posterior), iPad Pro de 11 polegadas (2.ª geração e posterior), iPad Pro de 12,9 polegadas (4.ª geração e posterior) é possível ver as guias horizontais e verticais ao medir objetos grandes para medições mais simples e exatas. Use também para medir instantaneamente a altura de uma pessoa desde o chão até ao limite superior da cabeça, do cabelo ou do chapéu.

Guarde as medidas de uma sessão, juntamente com capturas de ecrã, para ter acesso fácil e partilhe-as sempre que for necessário.

5 - 3d Scanner App™

3D Scanner App é uma ferramenta para processar fotos e vídeos em modelos 3D usando o poder da Fotogrametria. Perfeito para Design 3D, CAD, arquitetura, Jogos, AR, VR, XR, etc... A app permite ainda partilhar modelos USDZ através do iMessage para que amigos e familiares possam ver os seus modelos em Realidade Aumentada.

A fotogrametria é feita usando o novo Object Capture API no hardware suportado.