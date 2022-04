AUTOvoucher: 336 mil novas adesões! Já se inscreveu?

Face ao aumento do preço dos combustíveis e do seu impacto no rendimento dos cidadãos e das famílias, o Governo decidiu atribuir um apoio financeiro (AUTOvoucher) aos consumos em postos de abastecimento de combustíveis.

O programa AUTOvoucher teve 336 mil novas adesões desde que no final de março foi anunciado o prolongamento do apoio para abril, segundo dados do Ministério das Finanças.

AUTOvoucher: Receba 40 cêntimos por litro (até máx. de 50 litros)

Depois de em março ter decidido aumentar de 10 para 40 cêntimos por litro, até ao limite mensal de 50 litros, o reembolso pago aos contribuintes registados no IVAucher, o Governo anunciou que a medida seria mantida em abril, continuando no patamar dos 40 cêntimos por litro.

O prolongamento deste apoio durante este mês foi justificado pelo facto de se manterem “atuais os pressupostos que determinaram a criação do benefício” AUTOvoucher.

O Autovoucher foi desenhado para durar por cinco meses, até março, prevendo a atribuição de um reembolso de 10 cêntimos por litro até ao limite de 50 litros mensais de combustível, sendo o valor (equivalente a cinco euros) pago com o primeiro abastecimento do mês.

A subida do preço dos combustíveis, levou o Governo a reforçar o apoio para os 40 cêntimos por litro em março, medida que foi acompanhada por um aumento do número de adesões ao programa.

De acordo com as regras da medida, uma pessoa que tenha aderido em março, mas apenas utilize o benefício em abril receberá este mês, um total de 40 euros de reembolso com o primeiro abastecimento. Já para os aderentes no decorrer do mês de abril, o benefício total é de 20 euros.

No final de março os reembolsos efetuados através do Autovoucher tinham já atingido os 66,89 milhões de euros.

