Provas de aferição: Afinal vai ser preciso instalar uma app

As provas de aferição vão começar, mas o Governo comunicou hoje mudanças. Há provas de aferição que serão feitas em formato digital e iriam ser feitas através de um simples browser. Agora vai ter de instalar uma app.

Entre 16 e 26 de maio começam as provas dos alunos do 5.º ano e 8.º ano, sendo que as provas digitais realizam-se às disciplinas de Português, Estudo do Meio, Matemática, História e Geografia de Portugal, Ciências Naturais e Físico-Química, Tecnologias da Informação e Comunicação e Inglês.

Até à semana passada, as indicações eram que as provas de aferição iriam ser realizas via browser. Agora as informações recebidas indicam que é necessário uma app instalada num computador. O Ministério da Educação acredita que as escolas têm condições para instalar a aplicação a utilizar nas provas de aferição e por isso mantêm o calendário previsto.

O presidente do IAVE, Luís Pereira dos Santos, referiu que a aplicação foi enviada no final da semana passada "por questões técnicas de segurança", garantindo tratar-se de "uma aplicação de instalação muito simples". O nosso sistema de provas eletrónicas foi concebido de forma a ser simples e a não implicar a intervenção de professores mais especialistas nesta matéria.

A aplicação permite, através da instalação nos computadores dos alunos, que estes não possam sair da sua prova antes de a terminarem nem aceder a outras aplicações, explicou o gabinete de imprensa do ministério da Educação em declarações à Lusa.

Datas de realização das Provas de Aferição 2023

Provas de Aferição do 2.º Ano

Educação Artística (27) – entre 2 e 11 de maio de 2023 (prática);

– entre 2 e 11 de maio de 2023 (prática); Educação Física (28) – entre 2 e 11 de maio de 2023 (prática);

– entre 2 e 11 de maio de 2023 (prática); Português e Estudo do Meio (25) – 15 de junho 2023 (9:30 horas);

– 15 de junho 2023 (9:30 horas); Matemática e Estudo do Meio (26) – 20 de junho 2023 (9:30 horas).

Provas de Aferição do 5.º Ano

Educação Física (59) – entre 16 e 26 de maio de 2023 (prática);

– entre 16 e 26 de maio de 2023 (prática); Português (55) – 2 junho de 2023 (9h30);

– 2 junho de 2023 (9h30); História e Geografia de Portugal (57) – 6 de junho de 2023 (9h30).

Provas de Aferição do 8.º Ano

Ciências Naturais e Físico-Químicas (88) – 5 de junho 2023 (Teórica) (9h30) e 24 de maio de 2023 (prática)(10h00);

– 5 de junho 2023 (Teórica) (9h30) e 24 de maio de 2023 (prática)(10h00); Tecnologias da Informação e Comunicação (89) – entre 16 e 26 de maio de 2023 (prática);

– entre 16 e 26 de maio de 2023 (prática); Matemática (86)– 7 de junho de 2023 (9h30).

Segundo as informações, este ano, mais de 250 mil alunos do 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade vão fazer as provas no computador.